أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يتلقى التهنئة بعيد الفطر.. و"العاصمة الإدارية" تسدد 2 مليار جنيه للمالية

أخبار مصر.. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من شقيقه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي يتبادل التهنئة مع سلطان عمان بمناسبة عيد الفطر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من شقيقه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلَيْن الله عز وجل أن يعيده على الشعبين المصري والعماني…

الرئيس يوجه بتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز نمو الناتج المحلي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي…

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد والمواطنين

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكاثفت خلال العامين الماضيين…

الحكومة: شركة العاصمة الإدارية سددت 2 مليار جنيه للمالية تحت حساب الضرائب

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة…

مدبولي: التوسع في تجربة المدارس اليابانية والنيل بالتعاون مع القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مسئول بالسياحة لصدى البلد: لجان تفتيش بالفنادق والمطاعم تزامنا مع عيد الفطر

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه يجري عمل حملات تفتيش على الفنادق ومنشآت السياحة والمحال بشكل دوري للحفاظ على الالتزام بضوابط التشغيل…

حجازي: تكليفات رئاسية بتخصيص 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الاتصالات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة…

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بما فيها الأسئلة المقالية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة…

إعادة حركة المرور على طريق شرم الشيخ - دهب بعد انتهاء اعمال الإصلاح

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها اليوم إعادة تسيير حركة المرور على طريق شرم الشيخ / دهب بالكامل بطول 80 كم بشكل طبيعي بعد الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة..

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



11 خطوة لاستخراج تصريح ممارسة نشاط تصوير داخل المحميات الطبيعية

تكمن أهمية المحميات الطبيعية في حماية أنواع كثيرة من الكائنات الحية، سواء كانت نباتات أو حيوانات والتي تأثر وجودها نظرًا لعدة أسباب منها تغير الظروف المناخية …

لأول مرة استمرار موسم العمرة خلال شوال.. وآخر الرحلات نهاية الشهر

في سابقة جديدة في تاريخ تنظيم رحلات العمرة المصرية، قررت، وزارة السياحة والآثار، استمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة الحالي حتى شهر شوال المقبل، وعلى أن تكون آخر عودة لرحلات العمرة التي تنظمها شركات السياحة في نهاية شهر شوال…

الطقس أيام عيد الفطر| أمطار متفرقة بالصعيد وسيناء واستقرار في باقي المحافظات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، سيشهد استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد…

الزراعة: فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع الـ 90

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عن فتح الباب أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع وسيتم تلقي الطلبات اعتبارا من اليوم 19 أبريل بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي…

استعدادات مكثفة بالمطارات المصرية لاستقبال عيد الفطر

أصدرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تعليمات بتكثيف الاستعدادات بالمطارات المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك والذي يشهد ارتفاعاً في معدل تشغيل الحركة الجوية داخل مطار القاهرة و المطارات المصرية …

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



موعد صرف معاش شهر مايو 2023

موعد صرف معاش شهر مايو 2023 يبحث عنه أصحاب المعاشات وأسرهم، خاصة بسبب احتياجاتهم من السلع وتعدد مشترياتهم هذا الشهر بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك الذى تحتاج فيه الأسر الملابس الجديدة والهدايا والكحك …

حقيقة صرف وزارة التضامن 3000 جنيه إعانات نقدية للمواطنين

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه…

طرح قطارات إضافية.. السكة الحديد ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر 2023

يحتاج العديد من المواطنين إلى السفر عبر القطارات والتنقل بين المحافظات المختلفة سواء فى الوجه القبلي أو البحري، وعليه قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك…

البابا تواضروس للرئيس: نصلى ليعطيكم الله معونة لتحقيق المزيد من النجاحات

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر. وبعث البابا تواضروس برقية تهنئة بهذه المناسبة …

بنك التنمية الصناعية IDB يطلق حزمة جديدة من بطاقات الدفع

فى إطار إستراتيجيته الطموحة والتى تهدف إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية بالشكل المميز لتناسب احتياجات العملاء والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، أطلق بنك التنمية الصناعية IDB مجموعة من بطاقات الدفع والتي تحمل شعار مؤسسة ماستركارد الدولية …

عودة البرودة وأمطار | تحذيرات بشأن حالة الطقس في عيد الفطر

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن ملامح طقس الأربعاء 19 / 4 / 2023 بداية انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية، مع زيادة كبيرة في التذبذبات الحرارية …

الزراعة: العلاقات بين مصر والهند تاريخية وتطورت في عهد الرئيس السيسي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن العلاقات المصرية الهندية قوية وتاريخية وتمتد إلى أكثر من 75 عاماً ، فضلاً عن أنها علاقات متميزة ولها خصوصية فريدة..

وزير السياحة والآثار : تستهدف مضاعفة الإنفاق على الأنشطة الترويجية للمقصد المصري

استكمالاً للمبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في أكتوبر الماضي، عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الملتقى الثاني للقيادات العليا والوسطى بالوزارة…

ارتفاع قياسي.. أسباب زيادة صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجاري

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت حوالي 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى ابريل 2023…

موعيد عمل خطوط مترو الأنفاق خلال عيد الفطر

يقدم موقع صدى البلد، مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023 ، و التي تكثر فيها رحلات الذهاب والإياب على الخطوط الثلاثة…

التحول للري الحديث في 3.7 مليون فدان لمواجهة الندرة المائية

تعانى مصر من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً ، وتأتي على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين كافة دول العالم…