البابا تواضروس للرئيس : نصلى ليعطيكم الله معونة لتحقيق المزيد من النجاحات

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر.

وبعث البابا تواضروس برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يعطيكم الله قوة ومعونة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لأجل تنمية بلادنا والنجاح في مواجهة التحديات المختلفة في مسيرة الوطن.

وتابع قائلا، نصلى أن ينعم عليكم الله بموفور الصحة، ويبارك عملكم الدءوب الذي تبذلونه على كافة الأصعدة في طريق الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقها المصريون، دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والنماء والسلامة لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.