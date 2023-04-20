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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أشعل الحرب العرقية .. ماذا ينتظر فيلم كليوباترا بعد حديث الصحافة العالمية؟

بطلة فيلم نتفلكس
بطلة فيلم نتفلكس الوثائقي عن الملكة كليوباترا

سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على الخلاف العرقي الذي أشعله وثائقي نتفلكس عن الملكة كليوباترا وظهورها ببشرة سوداء، حيث اتهم منتقدو الفيلم المنتجين بأنه يعيد كتابة التاريخ بشكل عرقي.

كليوباترا ببشرة سوداء

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تلقت عريضة عبر الإنترنت تطالب بإلغاء فيلم وثائقي من نتفلكس عن كليوباترا ، ملكة مملكة مصر البطلمية، عشرات الآلاف من التوقيعات وسط اتهامات بـ "تزوير التاريخ" من خلال اختيار ممثلة ببشرة سوداء في الدور الأساسي.

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كان المقطع الدعائي لفيلم "Queen Cleopatra" ، الذي ظهر لأول مرة على الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل تاريخ إصداره في 10 مايو ، مصحوبًا بوصف على يوتيوب زعم أن “ تراث كليوباترا كان موضوعًا لكثير من الجدل الأكاديمي ، والذي غالبًا ما تم تجاهله من قبل هوليوود”.

عريضة لوقف وثائقي نتفلكس

ومع ذلك ، وفقًا لمقدمي الالتماس عبر الإنترنت المعروض على موقع Change.org ، فإن هوليوود قد حجبت الجدل الحقيقي واستبدلته بالمركزية الأفريقية، والتي توصف بأنها "تركز على الهويات الثقافية الأمريكية السوداء في إفريقيا والتاريخ الأفريقي".

وجاء في الالتماس أن "المركزية الأفريقية هي علم زائف، وما زالوا يحاولون تزوير التاريخ، ويوضح وصف الالتماس أن كليوباترا ولدت في الإسكندرية بمصر وكانت من أصل يوناني.

ويضيف الالتماس: “لم تكن كليوباترا سوداء، علينا أن نحذر الناس من عدم استخدام هذا بأي شكل من الأشكال ليكون التاريخ عنصريًا أو متحيزًا”.

كليوباترا ، التي كانت أيضًا من أصل مقدوني ، حكمت مصر لمدة 21 عامًا ما بين 51-30 قبل الميلاد قبل وفاتها عن عمر يناهز 39 عامًا. كانت تتحدث اليونانية كلغتها الأم ولكنها كانت الملكة الوحيدة التي حرصت على تعلم اللغة المصرية. 

دعوى لحجب نتفلكس من مصر 

نشر موقع روسيا اليوم أيضا تقرير عن الدعوى التي رفعها المحامي محمود السمري لإغلاق المنصة في مصر لتصويرها كليوباترا ببشرة داكنة، وطالب بإغلاق عملاق البث في مصر في شكوى رفعها إلى النائب العام يوم الثلاثاء.

ودعا السمري إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد فريق “نتفلكس” لمشاركته في جريمة، قائلاً إن المقطع الدعائي الذي تم نشره مؤخرًا يدحض التاريخ المصري ويعزز النزعة الأفروكسينية المثيرة للجدل.

وتابع المحامي: “من أجل الحفاظ على الهوية القومية والثقافية المصرية بين المصريين في جميع أنحاء العالم، يجب أن يكون هناك اعتزاز بأسلوب مثل هذا العمل”.

تزوير الحقائق

وندد وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس الإنتاج الأسبوع الماضي بتزوير الحقائق، مشيرًا إلى أن كليوباترا كانت يونانية ، أي أنها شقراء وليست سوداء.

دعا حواس المصريين للتحدث علانية ضد تحريفات نتفلكس، وقال إن نتفليكس تحاول إثارة الجدل لنشر معلومات كاذبة بأن أصل الحضارة المصرية أسود، مصراً على أن مثل هذه الادعاءات كاذبة بشكل قاطع.

كليوباترا منصة نتفلكس العالمية الخلاف العرقي كليوباترا ببشرة سوداء

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