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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يقلل من استياء المحتجين على تعديلات نظام التقاعد

أرشيفية
أرشيفية

استقبل المحتجون الغاضبون من تعديلات في نظام التقاعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهتافات ولافتات الاستياء وقرع أواني المطبخ ببعضها أثناء زيارته لمصنع شرق البلاد، الأربعاء.

ولم يبالِ ماكرون بمظاهر الاستياء، قائلًا: "لن تساعد الأواني فرنسا في المضي قدمًا".

وظهوره في موترشولتس، شرق البلاد، هو أول خروج له من العاصمة منذ توقيعه على مشروع قانون لا يلقى قبولًا شعبيًا لإطالة سن التقاعد عامين إضافيين.

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وقال ماكرون إنه لا يمكن أن ينصت المجتمع لمن يصنعون الضجيج فحسب، مع سعيه إلى إبراز الجوانب الإيجابية لقانون العمل الفرنسي.

وانتظر المحتجون ماكرون خارج المصنع الذي كان يزوره في منطقة الألزاس شرق فرنسا.

وقالت تقارير لوسائل الإعلام الفرنسية إن الكهرباء انقطعت في المصنع لفترة وجيزة، ورفض أحد الممثلين النقابيين التعليق عند سؤاله بشأن إذا كان لنقابة الكونفدرالية العامة للشغل المتشددة يد في انقطاع الكهرباء.

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