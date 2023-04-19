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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن خطة ماكرون لإنهاء حرب أوكرانيا

بيان عاجل من البيت
بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن خطة ماكرون

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لم تتلق بيانات من باريس حول مبادرات السلام التي أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية: “لم نتلق أي معلومات عن هذا من الجانب الفرنسي".

وأضافت: “واشنطن بحاجة إلى الاتصال بالسلطات الفرنسية والحصول على مزيد من المعلومات منها حول هذا الموضوع”.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبرج”، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعتزم الاقتراب من بكين بخطة يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن  موسكو لم تتلق  أي شيء من الجانب الفرنسي في إطار خطة السلام الخاصة بأوكرانيا.

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وفي وقت سابق، أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاول الاستفادة من مساعدة الصين بخطة سلام يعتقد أنها يمكن أن تحل الصراع في أوكرانيا وأن تجلب موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات هذا الصيف.

وقالت وكالة “بلومبرج”، نقلاً عن مصادر مجهولة على دراية بالخطة الفرنسية، إن ماكرون كلف مستشاره للسياسة الخارجية إيمانويل بون بالعمل مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي لوضع إطار يمكن استخدامه كأساس لمفاوضات مستقبلية.

وحسب “بلومبرج”،  فإنه من غير المعروف ما إذا كانت خطة ماكرون قد تلقت أي دعم من كييف أو حلفائها، الذين رفضوا مرارًا وتكرارًا أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات سلام طالما بقيت القوات الروسية في الأراضي التي تزعم أوكرانيا أنها تابعة لها.

ووقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قانونًا يجرم التفاوض مع موسكو طالما ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منصبه.

وأكد مكتب ماكرون أنه من المتوقع أن تتحدث بون إلى وانج، الذي يرأس الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لكنه رفض الإدلاء بأي تفاصيل بشأن المحادثات المزمعة.

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