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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. ظهور نادر لـ ابن إيلون ماسك

ظهور نادر لـ ابن
ظهور نادر لـ ابن إيلون ماسك إكس أي آي أي تولف

في ظهور نادر من نوعه، خطف إكس أي آي أي تولف ماسك ابن الملياردير الأميركي مالك موقع تويتر، إيلون ماسك  والمغنية جرايمز الأضواء خلال مؤتمر في ميامي، جنوب شرق ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفقا لما ذكرته صحيقة “الديلي ميل” خلال الساعات القليلة الماضية، ظهر  X AE A-XII أحد أطفال  إيلون ماسك Elon Musk التسعة خلال مؤتمر أقيم بأحد فنداق ميامي وسط هتافات الجمهور لحضوره. 

جدير بالذكر أن ماسك تعرض للنقد بعد أن أطلق على ابنه اسم "X AE A-XII"، والملقب بـ "X"، بحسب صديقته الموسيقية السابقة، جرايمز Grimes.

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حياة إيلون ماسك

وكانت حياة ماسك العاطفية مثيرة للإهتمام لسنوات، حيث مر مؤسس Space X بسلسلة من حالات الطلاق في الآونة الأخيرة.

وتزوج إيلون ماسك من زوجته الأولى، جوستين ويلسون، في عام 2000، ووفي ابنهما الأول نيفادا بشكل مأساوي عن عمر ناهز 10 أسابيع في عام 2002، وبعدها رحب الزوجان بتوأم جريفين وكزافييه في عام 2004.

وأنجب ماسك وويلسون أيضا 3 توائم، كاي وساكسون وداميان، في عام 2006، ليصبحوا 5 أطفال تم إنجابهم عن طريق التلقيح الاصطناعي.

والتقى ماسك وزوجته الأولى، جوستين ويلسون، بينما كانا يدرسان في جامعة كوينز. 

ظهور نادر لـ ابن إيلون ماسك إكس أي آي أي تولف 

وانفصل الزوجان في عام 2008، حيث بدأ ماسك في مواعدة الممثلة البريطانية تالولا رايلي، التي كان لها أدوار البطولة في أفلام مثل Inception و Pride and Prejudice.

وبعد عقد قرانهما في عام 2010، استمر زواجهما الأول لمدة عامين فقط، وبحسب ما ورد ابتعدت رايلي بمبلغ 16 مليون دولار في تسوية الطلاق.

ظهور نادر لـ ابن إيلون ماسك إكس أي آي أي تولف 


وبدأ إيلوان ماسك والمغنية جرايمز المواعدة في أبريل 2018 بعد أن التقيا عبر الإنترنت، قبل شهر من ظهورهما لأول مرة على السجادة الحمراء في ميت جالا. 

ظهور نادر لـ ابن إيلون ماسك إكس أي آي أي تولف 

وتزوج الزوجان في الصيف التالي، قبل تقديم طلب الطلاقفي ديسمبر 2014، ثم سحب ملف الطلاق في العام التالي، لكن طلبت رايلي الطلاق من ماسك للمرة الثالثة والأخيرة في عام 2016.

وانتشر،أن  ماسك قام بمواعدة الممثلة آمبر هيرد، 35 عاما لعدة أشهر في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 ، بعد أن قيل إنه لاحقها لسنوات عديدة.

إيلوان ماسك وزوجته الأولى جوستين ويلسون

 

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