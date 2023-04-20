أخبار السيارات | اقرأ هذه النصائح لتجنب أي مشكلة بـ عربيتك في عيد الفطر 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من إصدارات السيارات المختلفة، وتتوافر تلك السيارات بمختلف الفئات منها، الهاتشباك، والسيدان، والكروس أوفر، ودائما ما يبحث المواطنين عن سيارات ذات مواصفات تكنولوجية متقدمة لتساعده علي التحرك والتنقل بكل سهولة، ومن ضمن تلك السيارات كيا اكسيد و ام جى ZS موديل 2022 .

يتواجد داخل السوق المصرية للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة، وتختلف هذه الطرازات عن غيرها في التصنيع، ودائما ما يبحث المصريون عن سيارات اعتمادية، وبمحركات قوية، وذلك لتساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم، وقضاء احتياجاتهم بكل سهولة بفضل ما تحتوي عليه من مميزات، ومن هذه السيارات سيتروين سي إليزيه موديل 2023، وتنتمي سيتروين سي إليزيه إلى فئة السيارات السيدان.

عند حلول الأعياد، ينتقل المواطنون المصريون المقيمون في المحافظات إلى بلدان نشأتهم هم وأسرهم لقضاء إجازة العيد مع الأهل والأصدقاء، وبسبب فرحة الحصول على إجازة العيد يكون الإنسان منا على عجلة من أمره، ما يجعله لا يتذكر الكثير من المهام التي يجب عليه القيام بها قبل السفر، ومن أهم تلك المهام هو فحص السيارة قبل الانطلاق بها على الطرق السريعة.

اعلن مجلس الوزراء سابقا عن موافقته على مشروع تنظيم القواعد المنفذة لأحكام القانون التي تنص علي منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك من أجل جلب سياراتهم معهم من الخارج للتيسير عليهم، بالإضافة الي إلغاء حظر بيع السيارة.

العالم الإسلامي ومنهم جمهورية مصر العربية سيحتفلون خلال الساعات القادمة بـ عيد الفطر المبارك 2023، وبالتالي يقوم المواطنين المتواجدين في المحافظات من أجل أعمالهم بالتنقل بأسرهم الي أماكن تواجد الأهل والأصدقاء والأقارب لقضاء إجارة العيد معهم .

حماية النظام الميكانيكي لسيارتك جزء مهم لضمان عمل سيارتك بسلاسة وسهولة وبدون أعطال خلال الفترة الزمنية المقبلة، وذلك لان الحفاظ علي المكونات الميكانيكية للسيارة يؤدي الي مد العمر الافتراضي للسيارة، وذلك أيضا من شأنه أن يجعلك إلا تفكر في تغير السيارة ، لأنها تعمل بشكل جيد بسبب صيانتك المستمرة لها .

أعلنت شركة مازدا اليابانية عن إطلاق طرازها الجديد Mazda 3 موديل 2024 الجديدة، حيث نالت سيارة Mazda 3 موديل 2024 علي الكثير من التحديثات، وتنتمي سيارة Mazda 3 الي فئة السيارات الهاتشابك، وتنتج مازدا بموديلات Mazda 3 و Mazda 3 Fastback.

عرضت سيارة BMW X2 لأول مرة في معرض باريس للسيارات عام 2016، وبدأت مبيعاتها في شهر مارس من عام 2018، وتنتمي سيارة BMW X2 الي فئة السيارات الكروس أوفر، وهي بديلة لسيارة بي إم دبليو X1.