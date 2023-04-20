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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات لـ تجهيز سيارتك للسفر قبل العيد.. تفاصيل

جهيز سيارتك للسفر
جهيز سيارتك للسفر قبل العيد

عند حلول الأعياد، ينتقل المواطنون المصريون المقيمون في المحافظات إلى بلدان نشأتهم هم وأسرهم لقضاء إجازة العيد مع الأهل والأصدقاء، وبسبب فرحة الحصول على إجازة العيد يكون الإنسان منا على عجلة من أمره، ما يجعله لا يتذكر الكثير من المهام التي يجب عليه القيام بها قبل السفر، ومن أهم تلك المهام هو فحص السيارة قبل الانطلاق بها على الطرق السريعة.

تعطل السيارة اثناء السفر 

ويجب الاهتمام بالسيارة قبل السفر ومراجعتها فنيا بشكل سليم، حتى لا ينتهي بك الأمر عالقا على الطريق خلال فترة العيد، ولذلك يجب التأكد من أن سيارتك في أفضل حال قبل أن تسير على الطريق السريع.

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كما أن السيارات التي مر على تصنيعها حتى الآن 10 سنوات، فهي أكثر عرضة للتوقف على الطرق بسبب المشاكل الفنية، وبالتالي إذا كانت سيارتك بها مشكلة يجب عدم إهمالها والذهاب إلى أقرب مركز صيانة ومراجعتها حتى لا يحدث لك أي أعطال أثناء السعر.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري 3 خطوات هامة لتجهيز سيارتك قبل السفر في العيد

1- التأكد من سلامة البطارية

التأكد من سلامة البطارية

مشاكل البطاريات بالسيارات من أكثر المشاكل شيوعا، خصوصا إذا كانت السيارة تعمل بالنظام الكهربائي، حيث يمثل مولد السيارة والإشعال 23% من سيناريوهات سحب السيارة وتحريكها، ومن هنا وجب فحص البطارية قبل الانطلاق على الطرق السريعة للسفر.

2- فحص محرك السيارة

فحص محرك السيارة

هناك 11% من الأعطال متعلقة بمشكلات محرك السيارة، خصوصا أعطال نظام التبريد، ومنها الردياتير والثرموستات ومضخة المياه، وبالتالي يجب تفقد السيارة قبل السفر من خلال البحث عن أي تسب بالمحرك، واذا وجدت أي تسرب يجب إصلاحه علي الفور قبل السفر.

3- سلامة الإطارات

سلامة الإطارات

تلف الإطارات هو السبب الثالث الأكثر شيوعا في توقف السيارة أو تعطلها على الطرقات عند السفر في أوقات الأعياد وغيرها، ولتجنب ذلك يجب فحص الإطارات بشكل منتظم، وليس قبل القيام بالسفر فقط، حيث إن أعطال الإطارات يمكن كشفها في وقت مبكر قبل أن تجعلك تتوقف تماما على الطرق السريعة.

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