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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي - رئيس الكنيسة الأسقفية

بعث الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، خطابات تهنئة بعيد الفطر المبارك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

كما بعث الدكتور سامي فوزي برقيات تهنئة مماثلة للواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وسامح شكرى، وزير الخارجية، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق. 

وجاء في نص رسالته: “بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانى والأمنيات لسيادتكم بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات”.

وبعث البابا تواضروس برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يعطيكم الله قوة ومعونة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لأجل تنمية بلادنا والنجاح في مواجهة التحديات المختلفة في مسيرة الوطن”.

وتابع قائلا: “نصلى أن ينعم عليكم الله بموفور الصحة، ويبارك عملكم الدءوب الذي تبذلونه على جميع الأصعدة في طريق الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقها المصريون، دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والنماء والسلامة لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم". 

كذلك قدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة وجموع المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. 

وجاء في نص البرقية: “باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

واستطرد: "كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال زكي في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهاني القلبية وأصدق المشاعر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونصلي أن يعيده الله على بلادنا العزيزة وعلى جميع المصريين، بالخير والتقدم والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

 

المطران سامى فوزى الكنيسة الأسقفية عيد الفطر المبارك الرئيس السيسي

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