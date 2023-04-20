مفاجأة .. الزمالك ثاني أكثر فريق في العالم حصولا على ركلات الجزاء

كشف المرصد الرياضي الدولي قائمة الأندية الأكثر حصولا على ركلات الجزاء في مباريات كرة القدم منذ يناير 2020، والتي شهدت تواجد فريق الزمالك في المركز الثاني.

وجاء فريق هيريديانو الكوستاريكي في المركز الأول برصيد 44 ركلة جزاء، وحل الزمالك ثانيا برصيد 43 ركلة جزاء بالتساوي مع فريق هايدوك سبليتك الكرواتي، وفنربخشة التركي رابعا برصيد 41 ركلة بالتساوي مع بورتو البرتغالي.

قائمة الأندية الأكثر حصولا على ركلات الجزاء

كما احتل الدوري المصري المرتبة الأولى في قائمة الأعلى احتسابا لركلات الجزاء، بواقع ضربة جزاء كل 172 دقيقة (لا يشمل الوقت المحتسب بدل الضائع) مقارنة بمتوسط ​​عالمي يبلغ 271 دقيقة.



الزمالك يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا:

في سياق آخر، يستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 40 نقطة.