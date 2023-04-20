نظم المعلومات بالإنتاج الحربى تشارك فى المشروعات القومية وتساهم فى ملف التحول الرقمى..تفاصيل

تعد شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات ( مركز نظم المعلومات والحواسب سابقا ) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى أحد أهم قلاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر والتى تم إنشأئها منذ عام 1974 تحت مسمى" مركز نظم المعلومات والحواسب " كشركة مساهمة مصرية الهدف الرئيسي منها هو ميكنة مصانع وقطاعات وزارة الإنتاج الحربي بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ المشاريع القومية التي تنفذها الدولة المصرية ومؤخراً تم تغيير أسم المركز لتصبح " شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات " فى مايو 2022.

أكد المهندس خالد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات، أنه جاء تغيير المسمى نظرا للتغيرات التى طرأت على لائحة النظام الاساسى للمركز من تغير فى رأس المال وزيادة لعدد العاملين وكذلك زيادة دور الشركة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تتم بالدولة ، فتم العرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى بتاريخ 17 مارس 2022 ووافق مجلس الإدارة على التعديل ليصبح المركز " شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات " ومن ثم تم عرض الأمر نفسه لإعتماده بصفة رسمية من خلال الجمعية العامة غير العادية وتم نشر القرار فى جريدة " الوقائع الرسمية " بعددها الصادر يوم 31 مايو 2022 .

ما هى أهم الملفات التى تعمل الشركة حاليا على ميكنتها ؟

وأوضح أن " شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات" تعمل فى الوقت الحالى على ميكنة الكثير من المشاريع القومية في إطار التحول الرقمى الذى تتجه إليه الدولة المصرية حالياً بشكل كبير وتضم هذه المشروعات " منظومة أرشفة وإدارة بطاقات التموين، منظومة التأمين الصحى الشامل، منظومة الحجر الزراعى، منظومة وزارة القوى العاملة ، منظومة الحيازه الزراعية وإصدار كارت الفلاح ، منظومة ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي " .

تعد منظومة بطاقات التموين من أهم الملفات التى تمس المواطنين بشكل مباشر .. فما هو دور الشركة فى أرشفة وإدارة بطاقات التموين ؟

بالطبع منظومة أرشفة وإدارة بطاقات التموين من أهم أولوياتنا حيث أنها تمس المواطن المصرى بشكل مباشر ومرت هذه المنظومة بثلاث مراحل عمل، المرحلة الأولى وتم الانتهاء من تنفيذها فى يونيو 2016 وتمثلت فى مشروع تحديث وأرشفة بطاقات صرف دعم المقررات التموينية والخبز، وفى المرحلة الثانية قامت هيئة الرقابة الإدراية بمراجعة قاعدة البيانات المحدثة وتم إعتماد 54 مليون رقم قومي صحيح وحصر 19 مليون رقم قومي مطلوب تصحيحه وفي نهاية هذه المرحلة تم تسليم البيانات المحدثة بالكامل إلى هيئة الرقابة الإدارية ، وبخصوص المرحلة الثالثة قامت الشركة خلالها بإستلام إداره المنظومة من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إعتباراً من فبراير2017 وأيضا قمنا بإستلام قواعد بيانات المقررات التموينية والخبز من الشركات المنفذة وتوحيدها فى يناير 2018 وإستكمال قاعدة بيانات مستفيدي التموين والخبز وتنقيتها من التكرار و حذف الوفيات والمهاجرين ، وتقوم الشركة بإصدار قائمة صرف للبطاقات التموينية طبقا لبيانات مستفيدى التموين والخبز اعتباراً من 1 / 2018 حتي تاريخه .

وفى هذا الصدد قامت " شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات " بإنشاء موقع تموين دعم مصر ليتمكن المواطنين من تقديم طلباتهم (بدل تالف وفاقد – فصل اجتماعي – تحويل من محافظة الي محافظة أخرى) ، وتقوم الشركة بمراجعة طلبات المواطنين المسجلة من خلال مكاتب التموين و بوابة مصر الرقمية وتنفيذ الخدمات المطلوبة ، وإنشاء التقارير المطلوبة من متخذي القرار المتعلقة بمنظومة التموين والخبز .

وتوفر الشركة أيضاً خدمة "call center" لإستقبال شكاوى المواطنين و الإجابة علي استفساراتهم ، وتم ربط هذا المركز مع هيئة الرقابة الادارية لمراجعة صحة بيانات مستفيدي التموين و الخبز .

إن إحدى أهم أولويات الدولة خلال الفترة الماضية توفير الرعاية الصحية للمواطنين بشكل آمن .. وكان لشركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات دور هام فى العمل على منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة .. فما دور الشركة في هذا الصدد ؟

دائما نؤكد أن أحد أهم الأولويات لنهوض أى دولة هو توفير رعاية صحية آمنة للمواطنين وقد شرفنا فى الإنتاج الحربى من خلال الشركة بالعمل مع وزارة الصحة على تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل التى تخدم (27) محافظة لعدد أكثر من (100) مليون مواطن وكذلك منظومة تتبع الأدوية.

ويتمثل دورنا فى هذه المنظومة كمتعاقد رئيسي علي المرحلة الاولي للمشروع مع وزارة الصحة ، علي التنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة الصحة لاختيار العرض الفني و المالي المناسب و المشاركة في اللجنة الرباعية المشكلة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لإدارة أعمال المنظومة من خلال الاجتماع الاسبوعي للجنة و المتابعة المبدئية للتطبيق وشملت المرحلة الأولى مدن (بورسعيد - الاسماعيلية – السويس – الأقصر – جنوب سيناء ) لعدد 5 مليون مستفيد ، والتى بدأت بمحافظة بورسعيد حيث تم ميكنة عدد(7) مستشفيات وعدد ( 34 ) وحدة طبية ومركز بكافة خدمات التأمين الصحى الشامل ، وجارى إستكمال المنظومة المالية وتحصيل المطالبات وإستكمال التطبيق الخاص بالمستشفيات .

وماذا عن دور الشركة فى منظومة الحيازة الزراعية واستخراج كارت الفلاح الذكى للمزارعين ، وما الفرق بينها وبين منظومة الحجر الزراعى ؟

منظومة الحيازة الزراعية"كارت الفلاح"والتى تعمل الشركة على تنفيذها تخدم المزارعين ، ويتم من خلالها صرف الدعم المستحق للمزارع من كيماوي وسماد، وذلك وفقاً لمساحة الأرض الزراعية التي يمتلكها، ونوع المحاصيل المزروعة في تلك الأراضي، و يمكن من خلالها تحديد السياسة الزراعية و السيطرة علي صرف المستلزمات الزراعية ، أما منظومة الحجر الزراعى فتضع الضوابط للموردين والمصدرين ودعنى أحدثك أكثر عن هذا .. فمنظومة الحيازات الزراعية يتم فيها ميكنة وتطوير نظم الحيازات الزراعية وتطوير عمل الجمعيات الزراعية للتعامل مع الحيازات وتوزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج ودعم المزارعين من خلال إستخراج كارت الفلاح الذكى لكل حائز والذى يتيح له صرف المستلزمات الزراعية كما تتيح المنظومة لوزارة الزراعة بيانات متكاملة عن الأصناف والمساحات المزروعة مما يساعد فى وضع السياسات الزراعية للدولة .

وتعتبر منظومة كارت الفلاح "الحيازة الزراعية الإلكترونية " إحدى المنظومات التى تقوم الشركة بتنفيذها حيث تعاقدنا على ميكنة (6.5) مليون حيازة زراعية على مستوى الجمهورية.

كما يتيح الكارت لحامله صرف دعم نقدى فى حالة الكوارث الطبيعية، وسيكون بنك الائتمان الزراعى هو المنوط بصرف تلك المستحقات للمزارعين المتضررين.

أما بالنسبة لمنظومة الربط الإلكترونى للحجر الزراعى المصرى فهى منظومة تشمل إصدار جميع التراخيص والإعتمادات والشهادات ) شهادة الصحة النباتية (بصورة الكترونية واللازمة لتصدير وإستيراد السلع النباتية المختلفة ) وتتيح المنظومة تقديم طلبات فحص الرسائل المصدرة والمستوردة وكذلك اعتماد المزارع ومحطات فرز وتعبئة المحصولات الزراعية ومحطات المعالجة خلال 24 ساعة يومياً كما تتيح دفع جميع الرسوم الكترونياً عن طريق منظومة للدفع الإلكترونى بالتعاون مع شركة اي فاينانس والبنك الأهلى المصرى .

وتعمل شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات على ميكنة 36 منفذً برى ومائى زراعى ، بهدف تشديد الرقابة على الصادرات والواردات وتسهيل عملية الفحص ، حفاظًا على سمعة المنتج المصرى خارجيا بالنسبة للصادرات، وصحة المستهلك المصرى فيما يخص الورادات.

و تهدف هذه المنظومة فى الأساس على اختصار الوقت والمجهود والتكاليف فى إجراءات تصدير واستيراد الرسائل النباتية والحصول على التراخيص والشهادات اللازمة لذلك ، كما تمكن المنظومة من تتبع الشحنات النباتية من خلال منظومة تكويد عالمية بالتعاون مع شركة" GSI ".

وتقدم كافة هذه الخدمات من خلال موقع الإدارة المركزية للحجر الزراعى www.capq.gov.eg وهو موقع تفاعلى ذو واجهة باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية.

منظومة ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي:

وتستمر جهود شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات لتشمل ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي فتم توقيع عقد مع شركة "غازتك" لتنفيذ مشروع الربط الرقمي لتجميع ومراجعة بيانات (الموزعات / الخزنات) في محطات تموين الغاز ونقلها لحظياً من خلال شبكة ربط البيانات والتى تشمل ( حالة المعدات ومعدل استهلاك الطاقة للمحطات ، بيانات الخزانات من ضغوط ودورات ملء ، تفاصيل المبيعات) وذلك لسهولة إتخاذ القرارات السريعة وحل المشكلات وتقديم تقارير مفصلة ، ومعرفة احتياج المحطات في أوقات الذروة.

تتجة كافة المؤسسات الحكومية نحو التطوير وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس بضرورة التحول الرقمى وإعداد قاعدة بيانات واضحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فهل كان للشركة دور فى مساعدة المؤسسات الحكومية على ذلك التطوير ؟

بالطبع وهذا ما يأتى ضمن استراتيجية العمل بالوزارة وهى التعاون والإنفتاح مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فقد قامت الشركة بالعمل على تطوير منظومة وزارة القوى العاملة حيث قمنا بتصميم وإنتاج برامج ميكنة العمل فى مبنى ديوان عام الوزارة وعدد (27) مديرية موزعة بعواصم محافظات الجمهورية ، وتصميم جميع حزم برامج الميكنة من خلال برامج الويب المتخصصة فى ذلك على أن تعمل هذه البرامج على نظامى الخادم / العميل .

كما قامت الشركة بميكنة قطاع التدريب المهنى بوزارة القوى العاملة من خلال وضع خطط تدريب استثمارية ومحلية لرفع كفاءة مراكز التدريب المهنى ومتابعة البرامج للمتدربين وتقديم مقترحات واختبارات المتدربين، بالإضافة إلى ميكنة عدد من القطاعات والإدارات بالوزارة منها ( الإدارة المركزية للشئون الإدارية ، الإدارة المركزية للموارد البشرية ، قطاع شئون مكتب الوزير ، قطاع العلاقات الخارجية والاتفاقات الدولية ، قطاع رعاية القوى العاملة وعلاقات العمل ، الموقع الالكترونى لوزارة القوى العاملة).

أيضا ُقمنا بميكنة قطاع التشغيل بالوزارة والذى يشمل ( تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة و ترخيص عمل الأجانب وتسجيل راغبى العمل بالداخل وبالخارج والإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ) ، هذا ويسعدنا العمل مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى .

كما يتم العمل حالياً على مشروع جديد وهو أرشفة أملاك الدولة ، ونظراً لما تحتويه شبكات الشركة من قواعد البيانات السرية التى يجب تأمينها فتم إنشاء منظومة لحماية وتأمين المعلومات وتعمل تلك المنظومة على تشفير الشبكات ووسائل الاتصال ومتابعة التطورات العالمية لعمليات الهاكرز لضمان الحماية القصوى للبيانات.