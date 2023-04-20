الوزراء : الإفراج عن 4 أطنان مستلزمات أعلاف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن استكمال الإفراج عن البضائع.

وأوضح الإنفوجراف أنه استكمالًا لعمليات الإفراج عن البضائع خلال الفترة من 7/4/2023 حتى 13/4/2023، تم الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 105 ملايين دولار بزيادة 47 ألف طن عن الأسبوع الماضي، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 أبريل 2023) 4 ملايين طن.

لافتا ان منها 3 ملايين طن ذرة ، 1 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.953مليار دولار.