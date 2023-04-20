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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

1000 حمدالله ع السلامة 29 : سميحة تصل إلى الجدة سوسو

صدى البلد

عرض مساء اليوم التاسعة والعشرون من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.
وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الاحداث عندما تطلب جاكي من عرابي ان تجعلهم يوقعون ايصالات امانه بقيمة 30 ألف جنيه، يدخل سمير ويكتشفون انه من دبر امر خطفهم، نجد الضابط حسام ومعه علي بويكا يدخلون و يلقى القبض عليهم، تطلب سماح من حسام ان يخبرها عن مشاعره قبل سفرها و لكنه يخبرها ان الحديث ليس له داعي، يخبر سامح نيللي انه لن يسافر و يجلس بجوار سماح و يقررون عدم السفر.
تقرر سميحة العودة مرة أخرى لكندا ويحاول معها سامح وسماح ان تبقى، ولكنها تخبرهم انها قررت السفر، تزور فوقية وأكرم لأخر مره لتودعها قبل سفرهم.
يخبر حسام سميحة وأبنائها ان الجدة سوسو مقيمه في القناطر، يذهب الجميع للجدة سوسو لرؤيتها، يصلون للبيت القناطر و تقابلهم اخيراً الجدة سوسو-الفنانة ميمي جمال، و لكن الجدة سوسو تعاني من "الزهايمر".

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"
بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.
مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"
مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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