عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل تلت التلاتة.. محمد القس يُحير الجمهور

صدى البلد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مسلسل تلت التلاتة منذ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، بسبب الغموض الذي يسيطر على الأحداث، إلا أن أداء الفنان محمد القس أثار جدلًا كبيرًا بين النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.


منذ عرض حلقات مسلسل تلت التلاتة، تسبب محمد القس في خلق حالة من الحيرة لدى الجمهور، الذي لم يستطع تحديد موقفه من شخصية أمجد التي يؤديها "محمد"، فرغم كرههم له بسبب خيانته لزوجته في بداية الأحداث إلا أنهم تعاطفوا معه بعد ذلك.


مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشيدون بقدرته على التلون وتقديم دور مختلف تمامًا عن شخصية "غازي" التي عرفه بها الجمهور المصري في مسلسل موضوع عائلي، لدرجة أن بعضهم قد صدم عند معرفة أن "أمجد" هو "غازي"، حيث انتقل محمد القس بمهارة وإتقان من "الشرير الكوميدي" إلى شخصية تراجيدية ثرية استطاع من خلالها كسب تعاطف الناس مع "الشرير الخائن" وهو نادرًا ما يحدث، ويرجع ذلك إلى تمكنه من إظهار الدواخل النفسية للشخصية بما تحمله من شر وخير، فقدم "أمجد" كإنسان وقع في فخ الخطيئة ولكنه لا يزال بداخله خير. 

أخبار الفن..محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد إسعاد يونس..أمجد ينتقم من ليلى زاهر في تلت التلاتة

تلت التلاتة الحلقة 13| أمجد ينتقم من ليلى زاهر


واتفق النقاد والمهتمين بتحليل المسلسلات مع الجمهور على مهارة محمد القس في تغيير جلده، مؤكدين أنه على الرغم من مواجهته صعوبة في التحدث باللهجة المصرية في بعض الأحيان إلا أن قدرته على التحكم في تعابير وجهه والتحدث بعينيه تغفر له ذلك، إذ قال: "دور محمد القس في الحلقة الأولى هو أقوى الأدوار بتقمصه للشخصية وتجديده من نفسه وتنوعه في اختيار دور يختلف عن الكوميديا أو العنف.. محمد القس هو الحصان الأكثر سرعة ورهانًا على المكسب".


وجاءت التعليقات على أداء محمد كالآتي: "الحقيقة الراجل ده عينيه ووشه لما تشوفهم مش حاتقدر تنكر أبدًا إن ده حد عنده موهبة كبيرة أوي وإن إحنا قصاد حد حايوصل لحاجات مهمة وكبيرة في التمثيل والفن والسينما أكيد لإن حد بالتقل ده مكانه السينما.. كل مشاهده خاصة المشاهد الصامتة حاتحس إنك قدام فيلم".


"محمد القس لو أنت مش عارف إنه ممثل سعودي مش هتفرق إنه مصري في مسلسل رمضان ده، الحقيقة إنه عنده قبول رهيب وسبحان الله عارف يضحكك في الكوميدي من قلبك وكمان عارف يوترك معاه في الدراما."


“محمد القس عامل دور حد شرير بس بيوريك لما الموضوع بيكبر منه بيتحول لإيه لحد خايف.. شوف بجد لقطة لما عرف أنه مقتلش فريدة قتل أختها فريال شوف فضل يتكلم إزاي؟ طريقة كلامه، وشه، خضته وإتقانه للهجة المصرية أنا اتفاجئت معقول دة غازي بتاع موضوع عائلي؟!”
كما كان هناك تعليقات أخرى طريفة منها: "أنا شايفة إنك تسلم نفسك يا أمجد..  البوليس هيبقى أحن عليك من أستاذة غادة عبد الرازق"، "أنا أول مرة خاين يصعب عليا.. أنا متعاطفة معاه جدًا وصعبان عليا".


جدير بالذكر أن مسلسل تلت التلاتة بطولة غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

غادة عبد الرازق محمد رمضان التواصل الاجتماعي محمد رمضان مسلسل موضوع عائلى موضوع عائلى محمد القس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

بيان عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء: غدا الجمعة غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعة ولا السبت.. دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2023

موضوعات متعلقة

خروج مؤقت.. سعد لمجرد يحتفل بعيد الفطر مع أسرته

بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل.. تعرف على ما قاله كريم عبد العزيز عن الحشاشين

أخبار الفن..محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد إسعاد يونس..أمجد ينتقم من ليلى زاهر في تلت التلاتة

في ذكرى وفاة إبراهيم يسري.. رحل وهو يحضر لعيد ميلاده

مسلسلات رمضان الحلقة 28| دلال تقتل بلال شامة في جعفر العمدة.. ومصطفى شعبان يحصل على ورثه في بابا المجال

مسلسل ضرب نار الحلقة 28..أحمد العوضي ينقذ ياسمين عبد العزيز من زيدان

استغرق يوما كاملا.. أحمد عبدالله يكشف كواليس مشهد الخناقة مع جعفر العمدة

حضرة العمدة الحلقة 28.. غضب كبير من أهل تل شبورة ضد وفاء عامر

ترشيحاتنا

وزير الصحة السوداني: إن طالت الحرب سنعاني من الأوبئة والأمراض

أبويا وأمي فلاحين.. عباس أبو الحسن: أنا ابن الريف والشارع جدا

البانيه رخص .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفراخ ..فيديو

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين..السؤال الـ 29 من وفوق كل ذي علم عليم

تكبيرات صلاة عيد الفطر .. عددها والسور المستحب قرائتها

العلاقات الثنائية وفلسطين.. اتصال هاتفي عاجل من وزير الخارجية الإيراني لنظيره الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عادة شائعة مضرة للغاية.. "رصاص" في كحك العيد دون أن تدري

تحذير من الذهاب للكوافير ليلة العيد | أسباب ستصدمك

هل قصدت الإساءة.. ما حقيقة تهرب هيفاء من علاج والدها بـ 10 آلاف دولار؟

لن تصدق.. تحذير من تناول البسكويت مع الشاي أول يوم العيد

فيديو

جابر القرموطي يكشف حقيقة كتابة ثروته لبناته

سقوط زخات المطر.. أكوام من الثلوج تغطي شوارع في السعودية

إعادة القوات المصرية من السودان.. والإجلاء تم عبر 3 طائرات عسكرية

ظاهرة نادرة تشهدها الكرة الأرضية الآن | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ