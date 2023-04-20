أول أيام عيد الفطر.. هذه الدول تحتفل به الجمعة باستثناء 3

تحتفل مجموعة من الدول العربية الجمعة 21 أبريل 2023 بأول أيام عيد الفطر ، فيما أعلنت دول أخرى تعذر رؤية هلال شهر شوال، مما يعني استمرار الصيام ويكون أول أيام عيد الفطر السبت".

أول أيام عيد الفطر

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، بعد غروب شمس اليوم الخميس، الموافق التاسع والعشرين من شعبان 1444 هجرية، 20 أبريل 2023.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه قد ثبت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، ولذلك يكون اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان ، وأن غدا الجمعة هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن عبر بيان رسمي، عن مواعيد عيد الفطر المبارك ومواعيد صلاة العيد، ومواعيد انتهاء شهر رمضان المبارك، فلكيا.

من جانبها أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر شوال؛ ليصبح يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت، أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر، وأيضاً قالت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، إن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن ديوان الوقف السني، في العراق، أن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، كذلك الأمر في اليمن، حيث أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

كما أعلن كل من السودان، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر.

وأعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنّه ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أولَّ أيام شهر شوال لعام 1444ﻫ، هو يوم غدٍ الجمعة الواقع في 21 نيسان 2023م، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1444ﻫ.

وأعلن المجلس العلمي الفقهي في سوريا، يوم الخميس، أن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا، أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا، في فيديو مسجل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قد تم رؤية الهلال الليلة، وعليه فإن غدا الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام 1444ه.

العيد يوم السبت

وأعلنت المملكة الأردنية الهاشمية غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية.

وأوضح مفتي عام الأردن، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الجمعة، الموافق 21 أبريل للعام 2023، هو غرة شهر شوال لعام 1444هـ، وأول أيام عيد الفطر.

فيما أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو غرة شهر شوال ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وأعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو المتمم للشهر الكريم ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال في إندونيسيا اليوم.

وأعلنت ماليزيا أن أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال اليوم الخميس.

أما فيما يخص موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات بمصر، فقد أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مختلف المحافظات، حيث إنها تختلف بين محافظة وأخرى، ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات كالتالي؛

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة

يأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة، في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية

يأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية، في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة

يأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة، في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنيا

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة المنيا، في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 5:51 صباحًا.