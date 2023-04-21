أدعية شهر شوال .. احرص على الست البيض كصيام الدهر

أدعية شهر شوال، هو من الشهور التي نحتفل بعيد الفطر فيها ثم نتبعها بصوم الست البيض، وعلينا الإكثار فيه من أدعية شهر شوال وعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيام رمضان ثم نتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، علينا أن نصوم هذه الأيام الست في أي يوم من أيام الشهر وعلينا بأدعية شهر شوال خاصة إذا كانت مع وقت الإفطار، ولبحث الكثيرين عبر جوجل عن أدعية شهر شوال ، نقدمها في السطور التالية.



ويستحب أن نقول في أدعية شهر شوال اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه ، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرا مما كنا فيه يا رب العالمين.

-اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم. اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- ويستحب أيضا أن نقول في أدعية شهر شوال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.

- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

- اللهم لك الحمد عدد ما حفظه علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في خلقك، وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك.

- ونقول في أدعية شهر شوال اللهم إني مقر بنعمتك فتمم إحسانك إليَّ فيما تبقي من عمري أعظم، وأتمَّ وأكمل، وأحسن ما أحسنت إليَّ فيما مضي منه برحمتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم لا تنسني ذكرك، ولا توليني غيرك، ولا تكشف عني سترك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تطردني من كنفك وجوارك.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء دخول شهر شوال اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرًا مما كنا فيه يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم.

-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وعَلى أزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وأزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسُلِّمَ عَلَى عبْدِكَ ونبيِّكَ وحبيبِكَ سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى إخْوَانِهِ، وآَلِهِ، صَلَاةً وسَلَامًا نَقْرَعُ بِهِمَا أَبْوَابَ جِنَانِكَ، ونَسْتَجْلِبُ بِهِمَا أَسْبَابَ رِضْوَانِكَ، وَنُؤَدِّي بِهِمَا بَعْضَ حَقِّهِ عَلَيْنَا، بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ، آمِينَ.

دعاء شهر شوال

دعاء شهر شوال لم يرد في السنة النبوية، ولا يوجد دعاء معين أو مخصص معروف باسم دعاء شهر شوال ، ولكن هناك دعاء رؤية الهلال والذي يستحب للمسلم أن يردده مع كل أول كل شهر، ونقول في دعاء شهر شوال ما يستحب للمسلم من أدعية فباب الله مفتوح في أي وقت ، وكلمات دعاء شهر شوال في السطور التالية.



ويستحب في دعاء شهر شوال الإكثار من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وَهَبَ لَنَا اللَّهُمَّ مِنْ رِزْقِكِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ، مَا تَصُونُ بِهِ وُجُوهَنَا عَنْ التَّعَرُّضِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ إِلَيْهِ طَرِيقًا سَهْلًا، مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا مِنَّةٍ، وَلَا تَبِعَةٍ، وَجَنِّبْنَا اللَّهُمَّ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ، وَأَيْنَ كَانَ، وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، حَتَّى لَا نَتَقَلَّبَ إِلَّا فِيمَا يُرْضِيكِ، وَلَا نَسْتَعِينَ بِنِعْمَتِكِ إِلًّا فِيمَا تُحِبُّ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

-اللهم صلِّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تُنْجيِنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتُفَرِّجُ بها عنَّا جميعَ الكُرُبات، وتَقضِي لنَا بها جميعَ الحاجات، وتُطَهِّرُنَا بها مِن جميعِ السيئات، وتَرفَعُنا بها عندكَ أَعلَى الدرجات، وتُبَلِّغُنَا بها أَقْصَى الغاياتِ مِن جميعِ الخيراتِ في الحياةِ وبعد المماتِ يا رب العالمين.

- كما يستحب في دعاء شهر شوال الإكثار من دعاء الاستعاذة من الدين فهو أكثر ما يجعل المسلم مهموم اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

-اللهم في شوال يا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم و بلاء اللهم اجعله شهر خير لنا ولكم.

-يا أجل من كل جليل يا أكرم من كل كريم وياء أعز من كل عزيز أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك وجودك وكرمك ومد عمرنا وهب لنا من لدنك عمرا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام

- اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم.

- اللهم أنر قلوبنا بالقرآن واجعل صدورنا مضيئة بذكرك يارب العالمين ووفقنا لطاعتك وعبادتك كما ينبغي.

دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة

دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة ، في دعاء قضاء الحاجة سنة نبوية وردت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وارتبط دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة ، وعلينا أن نحرص على الأدعية في شهر شوال لقضاء الحاجة ولفك الكرب ولزيادة الرزق وازالة الهموم، وحرصنا منا نقدم دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة.

ونقول في دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا اله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اللهم انك تعلم سري وعلانيتي ومانزل بي، ولاحول ولاقوة الا بك، يا الله يا علي ياعظيم فرج عني ما أهمني وتول أمري بلطفك، وتداركني برحمتك وكرمك إنك على كل شيء قدير.

-إلهى ما اوحش قلبا ليس فيه ذكرك. وما أحزن قلبا ليس فيه خوفك. وما اقل سرور قلبا ليس فيه حبك.ما لمرادى غيرك ولا لبغيتى دونك وما لحاجتى سواك... أجل العطايا فى قلبى حيائك وأعذب الكلام الى لسانى ُثناؤك... واحب الساعات الّى ساعة يكون فيها لقاؤك.

-إلهى لا صبر لى عن ذكرك... فكيف اصبر عن رؤيتك وانت انيس المستانسين من أحبائك... ومأوى المرهوبين من أصفيائك وجليس الملهوفين من أوليائك.

- اللهم إنا نستودعك مقاعدنا في الجنة، فاجعلها مقاعد صدق عند مليك مقتدر في أعلى جنات فردوسك يا كريم.

اللهم إنا نستودعك محشرنا، فاجعله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك..

اللهم إنا نستودعك ميزاننا، فثقله بما شئت و كيف شئت..

اللهم إنا نستودعك مدخلنا للجنة ،فاجعله بجودك و كرمك لا بعملنا، بدون حساب و لا سابقة عذاب..

يا إرحم الراحمين.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

