ضبط 331 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول نتائج الحملات الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك و جاءت بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريتى التموين والطب البيطري والصحة، وذلك للتأكد من جودة السلع المعروضة للحفاظ على سلامة و صحة المواطنين.

حيث تم ضبط ١٦٣ كجم لحوم و ١٦٨ كجم دواجن و ٣٠٠ لتر زيوت طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمي، كما تم اعدام مواد غذائية لتغير خواصها مما يؤثر على صحة المستهلك ، وتضمنت ٢٠٧ كجم حلوى و ٢٥ كجم دواجن و ٩٤ كجم لحوم و ٢٨٨ كجم من الجبن ، وكذلك ٥٠ لتر البان و ٨٠ لتر عصائر و ٢٣ كجم بسطرمة و ٢٠ كجم زبادى.

كما تم ضبط عدد ٦٣ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر و أسطوانة غاز منزلية تستخدم فى أغراض غير مخصصة لها.