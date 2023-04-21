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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينها 10 تجاوز سرعة .. ضبط ‏68771 مخالفة مرورية في يوم واحد

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (68771) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (10685) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (384) مخالفة السير بدون تراخيص و (8) دراجات نارية مخالفة و(27) مخالفة موقف عشوائى و (13) مخالفة شروط التراخيص.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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