يمارس البلطجة.. القبض على سايس بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالى من مُستأجر جراج بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية لقيامه بإستغلال الشارع العام فى مبيت السيارات ومُمارسة أعمال البلطجة عليهم.

بالفحص والتواصل مع صاحب الحساب المشار إليه أفاد بأنه حال قيامه بركن سيارته قام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بالتعرض له وطلبوا مبالغ مالية منه نظير ركن سيارته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنطقة محل الشكوى وضبط المشكو فى حقهم حال قيامهم بفرض مبالغ مالية على قائدى السيارات نظير السماح لهم بالوقوف بالشوارع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.