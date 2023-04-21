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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع أم وابنتها العشرينية في انقلاب ملاكي بترعة الهماص في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت أم في منتصف العقد الخامس من العُمر، ونجلتها العشرينية، مصرعهما؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي بهما بالترعة الغربية بالهماص على الطريق دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حيث اختلت عجلة القيادة بيدي نجل الأولى وشقيق الثانية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بإنقلاب سيارة بترعة دائرة المركز، ووقوع حالتي وفاة.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (محمد ب م ح- 28 سنة- محاسب- ويقيم دائرة مركز العسيرات)، اختلت عجلة القيادة بيديه؛ ما أدى إلى إنقلابها بالترعة الغربية بالهماص المجاورة للطريق؛ نتج عن الحادث وفاة كل من:" والدة قائد السيارة سنية ع ح ع- 45 سنة- ربة منزل، شقيقته غادة ب م ح- 27 سنة- ربة منزل- وتقيمان دائرة مركز العسيرات"، من مستقلي السيارة.

وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال زوج المتوفاة الأولى "والد الثانية"، المدعو (بدوي م ح-  52 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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