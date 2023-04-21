غرفة عمليات ورقابة صارمة.. تعرف على استعدادات مديرية التموين بالإسكندرية لعيد الفطر

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة استعداداها لاستقبال موسم الأعياد والمناسبات خلال الفترة المقبلة.

ووجه وكيل الوزارة جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية و المخابز البلدية والأسواق، وارتسمت خطة استقبال عيد الفطر المبارك على عدة محاور أهمها المخابز البلدية والمخابز البلدية.

وقرر وكيل الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية تحت رئاسته وإشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أى شكاوى ترد من المواطنين و العمل على حلها فوريا.

وكلف سعدالله جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

وشدد على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية و مستلزمات العيد من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية، وكذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

وبالنسبة لمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات و مستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود و سلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها

وبشأن الأسواق العامة والسلاسل التجارية، كلف سعدالله بتسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد أي نقص في أي سلعة غذائية و غير غذائية و التأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة و اللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين و التأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه قد ثبت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، ولذلك يكون اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان ، وأن غدا الجمعة هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.