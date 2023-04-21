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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور الرئيس السيسي| خطيب عيد الفطر: اجعلوا الخير لكل من آمن وأنكر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الشيخ السيد عبد الباري، إمام وخطيب عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي، في بيانه قوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ (77)"، إن الله سبحانه وتعالى لم يقيد فعل الخير بدائرة معينة ولم يجعله مقيداً بحد.

وتابع خلال خطبة عيد الفطر اليوم من رحاب مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجعلوا الخير لكل من آمن وأنكر، أحب وأبغض، كونوا ينبوع خير، ضموا العالم إلى صدوركم واسمعوهم خفاقات قلوبكم.

موضوع خطبة عيد الفطر المبارك

وقد حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة عيد الفطر المبارك تحت عنوان:"العيد موسم للفرح بنعمة الله تعالى بإتمام الصيام"، في الوقت نفسه حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة أول جمعة في شوال 1444 هـ، 21 أبريل 2023م تحت عنوان: "حق الرحم".

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة عيد الفطر المبارك نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

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صلاة العيد من مسجد المشير

كما قال الشيخ سيد عبدالباري إمام وخطيب صلاة العيد مسجد المشير، إن يوم العيد هو يوم المودة والاجتماع الذي ليس بعده انقطاع، يوم الحب، وهو روح الوجود واكسير الخلود، صمام الأمان لبني الإنسان، في الجاذبية أمسك الله الأجرام والأفلاك، وبالحب أمسك العلاقات الإنسانية من أن تستبيح إلى دماء وأشلاء.

وتابع:"أحبوا الحبيب المصطفى، فلولاه ما عرفنا الله، ولولاه لم نعرف مراد الشرع الشريف منا، وبلسانه يسر لنا كتاب الله، قل الحمد لله، أحبوا رسولنا وآل بيته المكرمين والصحابة أجمعين حملة الوحي ونقلة الدين، فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهب ما بلغ شيئا".

بحضور السيسي|خطيب صلاة العيد بمسجد المشير: اليوم مودة واجتماع ليس بعده انقطاع

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كيفية صلاة عيد الفطر

من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

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