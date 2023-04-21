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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز شباب الجيزة تكتظ بالمصلين في 104 مراكز

صلاة العيد بمراكز
صلاة العيد بمراكز شباب الجيزة

امتلأت جنبات مراكز شباب الجيزة بالمصلين بعد أن فتحت أبوابها لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الجمعه الموافق 21 أبريل 2023 بعد غياب وذلك بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة.

الجدير بالذكر أنه تم فتح 104 مراكز شباب  لإقامة صلاة العيد بمدن وقرى الجيزة  والتي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف .

أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل  مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أنه تم التنسيق والتعاون  بين مديرية الشباب والرياضة والأوقاف لأختيار عدد من  مراكز الشباب  لأداء شعائر صلاه العيد.

ثم بدء تفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي تنظمها وزارة الشباب  بتوجيهات من  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أكد على فتح مراكز الشباب أمام المواطنين كافة وبدون مقابل.

حيث تم التجهيز لها من مساء ليلة العيد بتوفير الألعاب الترفيهية والهدايا والا يقتصر ذلك على اليوم الأول فقط ولكن طوال أيام عيد الفطر المبارك لتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.
وأضاف بأن مراكز شباب الجيزة حازت على إقبال منقطع النظير وخاصة مراكز حياة كريمة التي أكتظت بالمصلين والمترددين.

الأوقاف وزير الشباب وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة عيد الفطر حياة كريمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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