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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السفارة الأمريكية بالخرطوم بشأن الأوضاع في السودان

الاشتباكات في السودان
الاشتباكات في السودان -أرشيفية

قالت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الجمعة، إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع له تبعات كارثية على المدنيين.

 

وأضافت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان لها اليوم، أنه على طرفي الصراع احترام وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر والسماح بوصول المساعدات، لافته إلى أن هناك المئات الذين قتلوا وكثيرون أصبحوا بلا مأوى وبلا ماء أو رعاية صحية.

 

وناشدت السفارة الأمريكية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام هدنة عيد الفطر والسماح بإدخال المساعدات الطبية والإنسانية للمواطنين.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث السودان، مؤكدة مقتل 413 شخصًا وإصابة 3551 آخرين جراء الاشتباكات، وفقا لفرانس 24.

 

من جانبها، قالت نقابة أطباء السودان، إن 70% من المستشفيات خارج الخدمة، لافتًة إلى أن 4 مستشفيات في مدينة الأبيض تعرضت للقصف.

 

وأضافت نقابة أطباء السودان أن عدد الضحايا المدنيين ارتفع منذ بداية الاشتباكات إلى 243 قتيلا و1335 إصابة.

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