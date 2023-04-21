توافد الزائرين على حديقة الحيوان بأول أيام عيد الفطر المبارك.. صور

شهدت حديقة الحيوان اليوم إقبالاً كثيفًا من الزوار، للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وحرصت عدد من الأسر المصرية على التوافد إلي الحديقة مع أبنائهم، للاستمتاع بتلك المناسبة السعيدة.

ورصدت عدسة صدى البلد صوراً من داخل حديقة الحيوان بالجيزة، ونقل الأجواء الترفيهية الفريدة، ولحظات استمتاع الكبار والصغار.

كما ظهروا الأطفال أثناء الرسم علي وجوههم بالألوان وشراء البلالين الملونة، والتفاعل مع الحيوانات بالتقاط الصور المختلفة معهم وإطعامهم رفقة الحراس.

ويذكر أنه قد قال د. محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن إدارة الحديقة اتخذت كافة الإجراءات لتسهيل دخول الزائرين.



وفتحت أبوابها الـ ٩ منذ الساعة السابعة صباحا، مشيرا إلى أن عدد الزائرين تجاوز الـ ٢٠ ألف خلال ثلاث ساعات مؤكدا أن جميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير كافة وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرين بإجازتهم.

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