دعاء نية صيام الست البيض .. احرص على هذا الأجر والثواب

دعاء نية صيام الست البيض، انتهي شهر رمضان ومع نهايته يستعد الكثير من المسلمين لصيام 6 من شوال ولم يرد دعاء مخصص في دعاء نية صيام الست البيض ولكن هناك العديد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي من الممكن الدعاء بها في أي وقت.



دعاء نية صيام 6 من شوال

دعاء نية صيام 6 من شوال أن نحمد الله عز وجل على الأجر والثواب من الأمور الهامة لدى المسلمين خاصة في الأيام المباركة اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما.



- اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب وتوقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب او ذنب مكسوب.



-اللهم تقبل منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فبه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب وتوقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب.



-اللهم ربي الذي ليس لي رب غيره، لا يكون هذا الوادع مني له وداع فناء ولا آخر العهد مني للقاء حتى ترينيه من قابل في أوسع النعم وأفضل الرجاء، وأنا على أحسن الوفاء إنك سميع الدعاء.

-اللهم لك الحمد بمحامدك كلها أولها وآخرها ما قلت لنفسك منها وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون الموفرون ذكرك والشكر لك الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين، على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد، جل ثناؤك وأعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه من صلاة وما كان منا فيه من بر او شكر او ذكر.



-اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك وانا لك مسلم لا أرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك وامنن علين جل ثناؤك وتقدست اسمائك

-اللهم إني أسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك ألا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال وتعرفني هلاله مع الناظرين إليه والمعترفين له في أعفى عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك.



-ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله اخر عهدنا به اللهم أعده علينا بالخير أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن ومن نحب بأتمّ الصحة والعافية.



-اللهم نسألك في نهاية شهر رمضان أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وصفاء نفوسنا يا أرحم الراحمين اللهم في ختام شهر رمضان أعنا على قضاء حوائجنا وبارك لنا في أيام حياتنا واكتب لنا الرحمة والعفو والمغفرة من عندك.



-نسأل الله تعالى الغنيمة والصحة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة في نهاية رمضان اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.

-اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا، بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة على وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه.



دعاء شوال مكتوب

دعاء شوال مكتوب ، الأيام العطرة لحظات وعلى العبد أن يتعرض لها حتى ولو شارفت على النهاية، شهر شوال هو أحد أجمل هذه الأيام العطرة، ومن أفضل العبادات في شهر شوال هو دعاء شوال مكتوب والذي نقول فيه:



- ويستحب أن نقول في دعاء نهاية شوال مكتوب اللهم اغفر لي فيه ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أسألك فيه الجنة وما قرب إليها من قول أو عملٍ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.



- اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار.

- ونقول أيضا في دعاء نهاية شوال مكتوب رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني، ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغي علي، اللهم تقبل فيه توبتي، وأغسل حوبتي، وأجب دعائي، وثبت حجتي، وسدد لساني وأهد قلبي، وأسلل سخيمة حقد صدري.



-ونقول أيضا في دعاء نهاية شوال مكتوب اللهم أسألك وخشيتم في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة.



- اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.



- ويستحب أن نقول في دعاء نهاية شوال مكتوب اللهم اقسِمْ لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتَك، ومِن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرَنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا، ولا تجعل مصيبتَنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنا.



-ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا ممن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا وفاز بعفوك وغفرانك، سبحان الله كيف تمضي الأيام مسرعة بالأمس استقبلنا رمضان واليوم وداعًا رمضان اللهم اجعل آخر يوم في رمضان نهاية أحزاننا وبداية افراحنا.



-اللهم اهدِني فيمن هدَيتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.



-اللهم تقبل منا صيام شوال، واللهم اجعله شاهدًا لنا لا شاهد علينا. وداعًا رمضان اللهم تقبل من الصائمين والقائمين والراكعين في شهرك شهر الرحمة أعاده على المؤمنين والمؤمنات بالخير والبركة والغفران.



دعاء نهاية شوال مكتوب



-رب اعفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي.



-نسألك يا رب يا ألا ينتهي الشهر إلا وقد بشرتنا باستجابة دعواتنا وفرجت عنا همومنا، ونسألك يا رب يا من بلغتنا رمضان أن تبلغنا إياه أعوام بعد أعوم وأن تتقبله منا على ما كان منا من تقصير.

-اللهم انى أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ انزلتنا إلى الدنيا، بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة على وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه.



-اللهم إني أسألك ميتةً سويةً، اللهم اجعل مردنا مردًّا نسعد بعده أبدًا، ولا تجعلنا نشقى بعده، اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قولٍ أو عملٍ، ونعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل اللهم الطُف بنا، وداوِ جرحنا، وتقبّل قيامنا، واجعل صلاتنا شافعةً لنا بين يديك.