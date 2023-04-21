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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

حادث إنقلاب ميكروباص
حادث إنقلاب ميكروباص بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 9 أشخاص أخرون في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، بسبب انفصال الإطار الأمامي عن جسم السيارة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2871 ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

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بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الإطار الأمامي الأيمن انفصل عن جسم السيارة بسبب عطل فني بأجزاء عجلة الدفع الأمامية مما أدي إلي انقلاب السيارة. 

 

وأسفر الحادث عن مصرع مانجه. ع 32 عاما ربة منزل كما أصيب في الحادث 9 أشخاص هم أحمد. ف. ف 15 عاما ومحمد. خ. ن 26 عاما واحمد. خ. ن 22 عاما وأمنية. خ. ن 20 عاما وحمدي. ع 6 سنوات، ورهف. ع 3 سنوات وحلا 7 سنوات وعبد التواب. م34 عاما وفرغلي. ف 42 عاما، جميعهم يقيمون في مركز أبوقرقاص.

 

تم التحفظ علي الجثة بالمشرحة، ونقل المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا الطريق الصحراوي الغربي النيابة العامة حادث انقلاب ميكروباص عطل فني الاطار الامامي

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