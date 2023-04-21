دعاء صيام شوال .. أهم وصايا الرسول

دعاء صيام شوال، صيام ست أيام من شهر شوال من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يبدأ صيامها من ثاني أيام شهر شوال، لأن صيام أول يوم من شهر شوال والذي هو عيد الفطر حرام بإجماع الفقهاء، ولأن للصائم دعوة لا ترد لذا يحرص الناس على دعاء شهر شوال، وحكم صيام الست أيام البيض من شهر شوال مستحب.

صيام شوال يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر)، دعاء شهر شوال مع الصيام من الأفعال التي تجعل من الدعاء مستجاب، فدعاء صيام شوال من العبادات المستحبة فعلها خلال صيام الست البيض من شهر شوال.



دعاء صيام الست من شوال

دعاء صيام الست من شوال، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وبدء الناس في صيام ست أيام من شهر شوال، يبحثون عن دعاء صيام الست من شوال والذي له أهمية كبيرة لاقترانه بالصيام، ونقول دعاء صيام الست من شوال:

-رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني مسلماً، وأخرجتني من ظلمة الأحشاء، لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، وسع اللهم على فيما رزقتني، وبارك لي فيما أعطيتني، إنك على ما تشاء قدير.

- ونقول في دعاء صيام الست من شوال ربِ اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً، اللهم يا من كفانا كل شيء اكفني ما أهمني من أمور الدنيا والآخرة، وثبتني .

اللهم على ما يرضيك وقربني ممن يواليك، واجعل غاية حبي وبغضي فيك، ولا تقربني ممن يعاديك، وأدم على نعمتك وبرك، ولا تنسني ذكرك، وألهمني في كل حال شكرك، وعرفني قدر النعم بدوامها، وقدر العافية باستمرارها.

-اللهم أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين، اللًهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سويّة، ومرداً غير مخزٍ، ولا فاضح. أنت ولينا فأغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا، وشر ما منعتنا.

-رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مُخرج صدقٍ واجعل لي من لدنك سلطاناً نصير، اللّهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفذ ومرافقة محمد صل الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

-رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً، اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين.

-رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.



دعاء صيام الست من شوال

دعاء صيام الست من شوال، الدعاء عند الإفطار من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك صيام الست أيام من ست شوال من الأيام المستحبة صيامها، الدعاء والصيام عبادات مقترنتان لهما أجر كبير، ونقول في دعاء صيام الست من شوال:

-رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

-اللهم ارزقني ثواب صيامها وقيامها صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيها الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيها من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيها، اللهم أظلَّ شهر شوال وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني.

- ويستحب أن نقول في دعاء صيام الست من شوال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق.

ونقول في دعاء صيام الست من شوال اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

-رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب أعوذ بك من همزات الشياطين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب نجني من القوم الظالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

-اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

-رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

-اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.



دعاء صيام الست البيض

دعاء صيام الست البيض هي إحدى سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فطوبي لمن يتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها دعاء المسلم عند الإفطار سواء في شهر رمضان أو في الست البيض أو أي نافلة مستحب شرعًا، ويقول الفرد في دعاء صيام الست البيض بما ينفعه في الدنيا والأخرة، ويكون هذا قبل الإفطار عند غروب الشمس، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصائم عند فطره أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.

-رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير

-ونقول في دعاء صيام الست البيض اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم

-اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.