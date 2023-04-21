مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل الأطفال في أول أيام عيد الفطر المبارك

استقبلت مراكز شباب كفر الشيخ، المواطنين منذ الساعات الأولى في أول أيام عيد الفطر المبارك من جميع الفئات العمرية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالألعاب الترفيهية في إطار انطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ووجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال في أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاه وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

تقدم البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور بمراكز شباب كفر الشيخ طوال أيام عيد الفطر المبارك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات وحسن الدسوقي المنسق الإعلامي، ورشا محيي الدين، مدير المركز الإعلامي، ومتابعة تنفيذ مديري الإدارات الفرعية والمنسقين الإعلاميين ومشرفي خدمات الشباب بالإدارات وفرق العمل بمراكز الشباب.

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