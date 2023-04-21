عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل الأطفال في أول أيام عيد الفطر المبارك

مراكز شباب كفر الشيخ
مراكز شباب كفر الشيخ

استقبلت مراكز شباب كفر الشيخ، المواطنين منذ الساعات الأولى في أول أيام عيد الفطر المبارك من جميع الفئات العمرية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالألعاب الترفيهية في إطار انطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن.

توافد أهالي كفر الشيخ لقضاء أول أيام عيد الفطر بمصيف بلطيم.. صور

توزيع حلوى وهدايا.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في ساحات كفر الشيخ| شاهد

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ووجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال في أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاه وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

تقدم البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور بمراكز شباب كفر الشيخ طوال أيام عيد الفطر المبارك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات وحسن الدسوقي المنسق الإعلامي، ورشا محيي الدين، مدير المركز الإعلامي، ومتابعة تنفيذ مديري الإدارات الفرعية والمنسقين الإعلاميين ومشرفي خدمات الشباب بالإدارات وفرق العمل بمراكز الشباب.

IMG-20230421-WA0232
IMG-20230421-WA0232
IMG-20230421-WA0233
IMG-20230421-WA0233
IMG-20230421-WA0240
IMG-20230421-WA0240
وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة كفر الشيخ وزير الشباب عيد الفطر وزارة الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

بيراميدز يقترب من التعاقد مع حارس مرمي الزمالك

فضل الله بعد عقوبة كهربا: لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

توافد أهالي كفر الشيخ لقضاء أول أيام عيد الفطر بمصيف بلطيم.. صور

توزيع الورود وكروت التهنئة على المارة احتفالا بعيد الفطر بكفر الشيخ.. صور

الآلاف يؤدون صلاة العيد في مسجد وساحة سيدي إبراهيم الدسوقي.. شاهد

توزيع حلوى وهدايا.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في ساحات كفر الشيخ| شاهد

وكيل أوقاف كفر الشيخ: التزام المساجد بخطبة العيد الموحدة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد الإستاد.. صور

تخصيص 18 مركز شباب ونادياً لصلاة عيد الفطر المبارك في كفر الشيخ

كفر الشيخ.. إطلاق حملة ليلية مكبرة للإنارة والنظافة في بيلا

ترشيحاتنا

بأول أيام عيد الفطر.. انتظام حركة الصادرات والواردات في الموانئ البحرية المصرية

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مسئول روسي يكشف مفاجأة بشأن استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الكيمائية

حكم زيارة القبور في العيد.. هل تحرم بهذا اليوم؟

4 مجالات أبرزها البنوك والعقارات.. الدولة تهادي أبناءها بالخارج بشركة خاصة لاستثمار أموالهم

محمد رمضان ضيف صاحبة السعادة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح ضرورية يجب اتباعها خلال عيد الفطر.. تفاصيل

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2023|شاهد

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

هي دي العيدية| أسعار الذهب تشهد تراجعا محليًا وعالميًا

فيديو

محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي.. القائمة الكاملة لـ أفلام عيد الفطر 2023

اوعى تشويها على النار| الطريقة الصحيحة لعمل الرنجة.. فيديوجراف

نامت في حمام السباحة.. بريطانية مصابة بمرض النوم اللاإردي عندما تضحك

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ