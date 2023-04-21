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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع حلوى وهدايا.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في ساحات كفر الشيخ| شاهد

صلاة العيد
صلاة العيد

 

أدى الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات المخصصة من قبل وزارة الأوقاف، وسط أجواء من الفرحة والبهجة والسعادة الغامرة.

وكيل أوقاف كفر الشيخ: التزام المساجد بخطبة العيد الموحدة

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وشهدت الساحات توزيع الحلوى والتمور وبعض الهدايا على الأطفال ابتهاجاً وفرحاً بعيد الفطر المبارك، وسط التقاط الصور التذكارية، وذلك عقب الانتهاء من أداء صلاة العيد.

أوقاف كفر الشيخ: التزام تام بخطبة العيد الموحدة

وفي سياق متصل، أعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، التزام كافة المساجد بخطبة العيد الموحدة، مشيراً إلى أن المديرية قامت خلال غرفة العمليات التى تم تكوينها من أول شهر رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك، بالانتهاء من تجهيز المساجد التي يؤدي أهالي كفر الشيخ صلاة الجمعة، إضافة 49 ساحة على مستوى المحافظة التي تم أداء صلاة عيد الفطر بها، وجرى تخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأوضح يونس، وأنه سبق التأكيد على أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام، وأيضاً السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

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