وكيل أوقاف كفر الشيخ: التزام المساجد بخطبة العيد الموحدة

أعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، التزام كافة المساجد بخطبة العيد الموحدة، مشيراً إلى أن المديرية قامت خلال غرفة العمليات التى تم تكوينها من أول شهر رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك، بالانتهاء من تجهيز المساجد التي يؤدي أهالي كفر الشيخ صلاة الجمعة، إضافة 49 ساحة على مستوى المحافظة التي تم أداء صلاة عيد الفطر بها، وجرى تخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.



وأوضح يونس، وأنه سبق التأكيد على أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام، وأيضاً السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، أدوا صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الإستاد بمدينة كفر الشيخ.