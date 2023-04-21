تخصيص 18 مركز شباب ونادياً لصلاة عيد الفطر المبارك في كفر الشيخ

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بـ 18 ساحة مركز شباب ونادى وهم " شنو ، روينة، الإستاد الرياضي ببيلا، المنشأة الكبرى، كفر المرازقة، الخادمية، الإستاد بالنادي الرياضي بالحامول، ساحة الملعب الثلاثي مركز شباب سنهور المدينة، ساحة مركز شباب الروضة، مركز شباب إبشان، مركز شباب الحمراوي، مركز شباب بلطيم، مركز شباب أبو طبل، مركز شباب دفرية ، القرضا ، محلة موسى، نادى سخا".

يأتي ذلك ضمن الساحات المتاحة لصلاة العيد بالمدن والقرى التي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وشدد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء شعائر صلاة العيد، مضيفا أن مراكز الشباب تستعد لتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر مبادرة وزارة الشباب وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، وإتمام كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها، مؤكداً حرص الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.