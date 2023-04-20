وفد كنسي يهنئ محافظ كفر الشيخ بعيد الفطر المبارك.. صور

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، كلاً من القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، و القمص بسطوروس برتل، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس غرب كفر الشيخ ، والقمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا، والبابا كيرلس غرب كفر الشيخ، والقس صموئيل لبيب، كاهن كنيسة القديسة دميانة بشرق كفر الشيخ، وجورج سمير مدير عام التحول الرقمى، و الشؤون الدينية بديوان عام المحافظة، وعضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وعادل جورجى مدير مكتب السكرتير العام المساعد، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

قدم وفد الكنيسة أسمى وأرق التهاني لمحافظ كفر الشيخ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يحفظ الله مصر والمصريين.

من جانبه، رحب محافظ كفر الشيخ بوفد الكنيسة معربًا عن شكره وتقديره لزيارتهم مؤكداً أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته ومازال وسيظل النموذج المصري متميزًا في قوته ووحدته.

وأكد المحافظ على سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معاني وقيم المحبة والمودة بين كافة أطياف المجتمع المصري مؤكداً أن هذه الفترة قد تعاظم فيها هذا النموذج الوطني في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى منحنا القدوة والنموذج في إرساء وترسيخ المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد ومضاعفة روح الأخوة والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار ورفعة وطننا الغالي مصر.