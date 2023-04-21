عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال أيام العيد.. التموين تعلن فتح أبواب المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها أمام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما سيتم فتح 30% من مخازن الجملة لتوفير احتياجات منافذ الصرف من السلع التموينية إضافة إلى فتح منافذ التجزئة التابعة لشركتى الجملة العامة والمصرية إضافة إلى فتح مصنع تعبئة السكر بالسادس من أكتوبر خلال عيد الفطر المبارك.

وأضاف وزير التموين أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية كالزيت والأرز والسكر إضافة إلى البقوليات والكحك والبسكويت والأسماك المملحة بالمنافذ المميكنة والتجزئة لتلبية احتياجات المواطنين منها خلال عيد الفطر المبارك.

txt

تخفيضات 25%.. أسعار الرنجة في منافذ وزارة التموين

txt

الكيلو بـ 80 جنيهًا.. ننشر قائمة أسعار البسكويت والكعك بمنافذ الزراعة

وأكد وزير التموين أنه يتابع يوميا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعى بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود وأسطوانات الغاز.

 

متابعة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين، إنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لمتابعة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة التابعة لشركتى الجملة العامة والمصرية، أيضا توافر الوقود والمرور على مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الأسطوانات بالأسعار التى حددتها الدولة. 

التموين المجمعات الإستهلاكية عيد الفطر المبارك إتاحة السلع التموينية المنافذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

بيراميدز يقترب من التعاقد مع حارس مرمي الزمالك

فضل الله بعد عقوبة كهربا: لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

بأول أيام عيد الفطر.. انتظام حركة الصادرات والواردات في الموانئ البحرية المصرية

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مسئول روسي يكشف مفاجأة بشأن استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الكيمائية

حكم زيارة القبور في العيد.. هل تحرم بهذا اليوم؟

4 مجالات أبرزها البنوك والعقارات.. الدولة تهادي أبناءها بالخارج بشركة خاصة لاستثمار أموالهم

محمد رمضان ضيف صاحبة السعادة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح ضرورية يجب اتباعها خلال عيد الفطر.. تفاصيل

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2023|شاهد

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

هي دي العيدية| أسعار الذهب تشهد تراجعا محليًا وعالميًا

فيديو

محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي.. القائمة الكاملة لـ أفلام عيد الفطر 2023

اوعى تشويها على النار| الطريقة الصحيحة لعمل الرنجة.. فيديوجراف

نامت في حمام السباحة.. بريطانية مصابة بمرض النوم اللاإردي عندما تضحك

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ