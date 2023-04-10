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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو بـ 80 جنيهًا.. ننشر قائمة أسعار البسكويت والكعك بمنافذ الزراعة

صدى البلد

نشرت وزارة الزراعة قائمة اسعار كعك العيد من انتاج معهد تكنولوجيا الاغذية ومشروع التغذية المدرسية ،و قال د. شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الاغذية والمشرف على مشروع التغذية المدرسية إن الكعك مطروح للبيع حاليا في معرض خير مزارعنا لاهالينا المقام حاليا بحديقة الاورمان وكذلك في منافذ معهد تكنولوجيا الاغذية بالجيزة ومنافذ مشروع التغذية المدرسية في ١٥ محافظة. 

وجاءت قائمة السلع كما يلى :

كيلو بسكويت نشادر  120 جنيهًا 

كيلو بسكويت برتقال 150 جنيهًا 

كعك سادة 120 جنيهًا 

كيلو كعك مكسرات 150 جنيهًا 

كيلو غريبة سادة 130 جنيهًا 

كيلو غريبة مكسرات 150 جنيهًا 

بيتى فور مشكل 150 جنيهًا 

منين عجوة 80 جنيهًا 

بيتى فور سادة 180 جنيهًا 

كما نشرت وزارة الزراعة قائمة الكعك والبسكويت ومنتجات العيد انتاج المشروع الخدمى لمصانع التغذية المدرسية .

 

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي 

كيلو بسكويت نشادر 90 جنيهًا 

كيلو كعك 80 جنيهًا 

كيلو بيتي فور 110 جنيهات 

كيلو المشكل 110 جنيهات 

كيلو غريبة 100 جنيه 

كيلو شكلمة 120 جنيهًا 

كيلو سابلية شيكولاتة 100 جنيه 

ومن جانبه،  أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على منافذ وزارة الزراعة، أنه سيتم طرح الكعك والبسكويت بمنافذ الزراعة الثابتة والمتحركة خلال أيام وقبل عيد الفطر، بأسعار مخفضة عن الخارج ، وتصل تلك التخفيضات إلي 40 %  .

طرح الكحك والبسكويت
وأضاف "صالح " خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن هذه المنتجات من كحك والبيت فور والبسكويت سيتم طرحها بالمنافذ بجوده عالية من إنتاج مصانع الوزارة التى يبلغ عددها حوالى 15 مصنعا لإنتاج الوجبات المدرسية لطلاب المدارس في 13 محافظة.

وأشار " مستشار وزير الزراعة للمتابعة" إلي أنه سيتم طرح كميات كبيرة من الكحك والبسكويت بشكل أكبر فى المنافذ المتحركة لتصل إلى أكبر عدد من المواطنين فى المحافظات والمدن النائية.

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