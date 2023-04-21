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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان شفاف | كيم كاردشيان تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

حرصت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.


تألقت كاردشيان في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير ذو أكمام مكشوفة اتسم التصميم بالقماش الشيفون مما كشف عن أناقتها.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت كيم كاردشيان على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


 


كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 


تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً. 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٤٢٠_٢٠٠٥٢٧
كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع لوس أنجلوس اطلالة لافته فستان قصير

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