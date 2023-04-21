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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة الأخيرة .. محاولة قتل خالد النبوي| والتخلص من صهيب

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة الأخيرة تهريب بعض اهل الفسطاط الأحبار والمخطوطات الجلدية إلى منزل الإمام الشافعى “خالد النبوى” خاصة بعد أن قرر الوالى السرى “حمزة العيلى” إلقاء القبض على كل من يتعاون مع الشافعى. 

ويستعد السرى إلى محاربة الجروى “نضال الشافعى” ويحاول السرى أن يحافظ على الفسطاط الا ان اهل الفسطاط خرجوا لملاقاة الجروى بقيادة الإمام الشافعى وكاد ان يغدر به ويقتله احد جند الجروى الا ان انقذه صهيب “محمد علاء” والذى قرر ان يواجه الجروب بعد ان كان معه بأنه خان العهد حيث وعده بدخول الفسطاط دون نقطة دماء واحدة ولكن رجال الجروى اقدموا على قتل صهيب. 

بينما تتزوج هند “سلمى ابو ضيف” عمرو “رامز أمير” وتحمل منه وتساعده فى تهريب الاخبار الى منزل الامام الشافعى. 

وتم قتل الجروى فى الاسكندرية بينما ظل السرى والى على الفسطاط حتى توفى بعد شهور معدودة من وفاة الجروى.  

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أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

خالد النبوى سلمى ابو ضيف نضال الشافعي الإمام الشافعي مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام

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