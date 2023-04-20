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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 29.. وفاة زوجة الشافعي وأروى جودة تواجه السري

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 29 تطورا جديدا فى الأحداث حيث عم الحزن على الإمام الشافعى “خالد النبوى ” بعد حرق بعض من كتاباته وحاول أهل الفسطاط إنقاذ بعض هذه الكتابات.

بينما غدر السري “حمزة العيلى” برجاله من الجند والشرطة وقام بقتل بعضهم واستطاع مساعده أن يهرب من هذا الهلاك ويختبر فى محل حسنة “أروى جودة” والتى تراه ويطلب منها المساعدة وأن تحميه من رجال السرى وتقرر أن تعالجه بينما يفاجئها مساعده بأن السري هو الذى حرض على قتل زوجها حبيب “نور محمود”.

بينما تعانى زوجة الإمام الشافعى “سماح السيد” من مرض حيث تتدهور حالتها الصحية كثيرا ويبكى بناتها عليها وتتوفى زوجة الشافعى بعد أن تطلب منها أن يقرأ لها بعضا من آيات القرآن الحكيم.

وتواجه حسنة “أروى جودة” السرى بقتل زوجها حبيب وتروى اه قصته مع حبيب وتحاول أن تفهم منه سر قتله له او التحريض عليه.

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أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

نضال الشافعي نادية الجندي خالد النبوى أروى جودة مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام

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