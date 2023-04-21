الدوري الإنجليزي|ساوثهامبتون يفاجئ أرسنال بالهدف الأول

تقدم فريق ساوثهامبتون بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الأول على نظيره أرسنال، ضمن منافسات الجولة ٣٢ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق كارلوس ألكارز في الدقيقة 1.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت - هولدنج - جابرييل - زينتشينكو.

خط الوسط: أوديجارد - بارتي - فييرا.

خط الهجوم: ساكا - جيسوس - مارتينلي.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧٤ نقطة، بفارق ٤ نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف مع وجود مباراة أكثر منه، بينما يأتي فريق ساوثهامبتون في المركز ٢٠ برصيد ٢٣ نقطة