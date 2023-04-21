قرار .. الزمالك يحسم موقفه النهائي من عودة أبوجبل لحراسة المرمى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن الموقف النهائي لمسئولي النادي الأبيض من فكرة عودة الحارس السابق للفريق والحالي لنادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، عقب نهاية منافسات الموسم الجاري وخلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحل أبو جبل عن نادي الزمالك عقب نهاية عقده في الموسم الماضي، ولم يتوصل إلى اتفاق مع النادي لتجديد العقد وقام بالتوقيع والانضمام لنادي البنك الأهلي.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك رفضوا فكرة عودة محمد أبوجبل، بعدما رشحه البعض للعودة إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأشار المصدر أنه كان يوجد تفكير في ضم حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن أبو جبل ليس في حسابات مسئولي النادي الأبيض لضمه في الموسم الجديد.

الزمالك يضم بين صفوفه في الوقت الحالي الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الفريق على راحة اليوم الجمعة وغدا السبت ،على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بميت عقبة.