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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تطويرها .. الغوريلا "كوكى" و3 أسود يعيدون الحياة إلى حديقة الحيوان بالفيوم .. شاهد

الغوريلا كوكى بحديقة
الغوريلا كوكى بحديقة حيوان الفيوم

عادت الحياة  مرة أخرى إلى حديقة  حيوانات الفيوم  ، وإقبال كبير من الزائرين، عقب تدعيم الحديقة ببعض الحيوانات المفترسة والأليفة، من قبل حديقة حيوان الجيزة .

ومن ضمن هذه الحيوانات الغوريلا كوكى الذى  لاقى إقبالا وازدحاما شديدا من قبل الزوار الذى يقومون بزيارة الحديقة خصيصا لاستمتاع اطفالهم بالغوريلا كوكى والحركات التى تقوم  بها مثل الرسم بالالوان وتقشير البرتقال والتصفيق للأطفال .

الغوريلا كوكى بحديقة حيوان الفيوم

يقول عم محمد سيد حارس بيت  الغوريلا كوكى ، بان كوكى قادمة من حديقة حيوان الجيزة وثقافتها عالية جدا ، حيث تجيد الرسم بالألوان على الورق ، بالإضافة إلى التصفيق وهى هادئة الطبع تحب الأطفال، وبالنسبة لوجبات الغذاء  الخاصة بكوكى لا تأكل سوى التفاح والموز والبرتقال وتحب شرب النسكافية و القهوة ، وتجد اقبالا يوميا من قبل الأهالى لمشاهدتها .

ويقول محمود عادل  : الحديقة تم تزويدها ب 3 أسود من حديقة حيوان الجيزة  ، ذكر وانثى وتم وضعهم  فى مساحة 300 مترا عرض مكشوف  لجميع الزائرين  ، حتى يستمتعوا بالمشاهدة .

الغوريلا كوكى بحديقة حيوان الفيوم

 

 كما  تم تطوير مدينة ملاهى الخاصة  بالكبار والصغار ، ببعض الألعاب الكهربائية الحديثة وتخصيم قسم داخلى للأطفال فقط  ، حتى يستطيعوا الاستمتاع  مع أسرهم  بالاعاب داخل الحديقة .

ويضيف عادل سيد الحديقة يوجد بها أيضا  3 من فرس النهر ( السيد قشطة ) ، الذى يستمتع الكبار والصغار بمشاهدته والتقاط الصور الفوتوغرافية معه ، بالاضافة الى بيت الزواحف والبغبغاء والغزال والطاووس .

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