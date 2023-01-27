سر ظهور الغيوم باللون البنفسجي

سجل انتشار واحدة من أجمل الغيوم داخل الدائرة القطبية الشمالية تسمى "غيوم الستراتوسفير القطبية" وهي نادرة جدًا، فعادة لا توجد غيوم في طبقة الستراتوسفير لطبيعتها الجافة ما يجعل من الصعب أن يتشكل فيها أي نوع من الغيوم.

ظهور الغيوم باللون البنفسجي

وما يحدث عندما تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير إلى -85 درجة مئوية تبدأ جزيئات الماء المتناثرة في طبقة الستراتوسفير بالتحول إلى بلورات جليدية وبعد ذلك يسطع خلالها ضوء الشمس ما يتسبب في ألوان قزحية.

نظرًا لألوانها القزحية البراقة، تُعتبر غيوم الستراتوسفير القطبية أجمل الغيوم على الأرض، في بعض الأحيان تتنافس مع الشفق القطبي فبمجرد رؤيتها لن تُنسى أبدًا.

تظهر غيوم الستراتوسفير القطبية في شتاء القطب الشمالي مرتين أو ثلاث مرات على الأكثر او حتى بشكل متكرر طوال فصل الشتاء.