في أول أيام عيد الفطر.. إصابة فلسطيني صغير برصاص الاحتلال قرب جنين

أصيب طفل فلسطيني (12عاماً) برصاص الاحتلال اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر ، أثناء تواجده بالقرب من السياج الفاصل في قرية العرقة قرب جنين.

في الوقت نفسه، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى: "الإفراج عن المقدسي محمد الديسي بشرط الإبعاد عن منطقة باب الحديد وحارة اليهود شهرًا".

واقتحمت مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال منطقة "الحفيرة" جنوب جنين، وأدت فيها طقوسا تلمودية ومارسوا أعمال عربدة في المكان.



وفي رام الله، اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية المغير شمال شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال، وأغلقوا المدخل الشرقي لها.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام والأعيرة المطاطية على المواطنين الذين حاولوا التصدي للمستوطنين.