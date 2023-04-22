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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأوراق المطلوبة لإخلاء طرف التربية العسكرية لطلاب الفرقة النهائية بتجارة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن اخلاء طرف التربية العسكرية لطلاب الفرقة النهائية . 

وقال الدكتور جمال شحاته ، على الطلاب التوجه إلى مكتب الإخلاءات إعتبارا من يوم الأحد إلى الخميس ، وعلى الطالب إحضار الأوراق المطلوبة لإخلاء الطرف . 

وجاءت الأوراق المطلوبة لأستخراج  طرف التربية العسكرية لطلاب كلية التجارة جامعة القاهرة

  • صورة بطاقة
  • صورة كارنية
  • صورة شخصية
  • استمارة التسجيل

كما أكدت كلية التجارة جامعة القاهرة ، على أنه غير مسموح باستخراج إخلاء الطرف قبل التخرج ،ولا يمكن استخراجها أكثر من مرة . 

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آداب القاهرة تعلن عن تفاصيل الامتحان التكميلي.. شاهد

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تجارة القاهرة تعلن بدء امتحانات طلاب الدراسة باللغة العربية في هذا الموعد

كلية التجارة جامعة القاهرة

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسة باللغة العربية.

وقال الدكتور جمال شحاته ، إن كلية التجارة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى  لطلاب الدراسة باللغة العربية 15 مايو القادم ، مؤكدا على أن الامتحانات ستكون حضوريا حسب الجدول المعلن للطلاب على الموقع الرسمى للكلية من الساعة 11:30- صباحا حتى 1 ظهرا . 

الدكتور جمال شحاته كلية التجارة جامعة القاهرة طرف التربية العسكرية جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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