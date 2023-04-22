الأوراق المطلوبة لإخلاء طرف التربية العسكرية لطلاب الفرقة النهائية بتجارة القاهرة

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن اخلاء طرف التربية العسكرية لطلاب الفرقة النهائية .

وقال الدكتور جمال شحاته ، على الطلاب التوجه إلى مكتب الإخلاءات إعتبارا من يوم الأحد إلى الخميس ، وعلى الطالب إحضار الأوراق المطلوبة لإخلاء الطرف .

وجاءت الأوراق المطلوبة لأستخراج طرف التربية العسكرية لطلاب كلية التجارة جامعة القاهرة

صورة بطاقة

صورة كارنية

صورة شخصية

استمارة التسجيل

كما أكدت كلية التجارة جامعة القاهرة ، على أنه غير مسموح باستخراج إخلاء الطرف قبل التخرج ،ولا يمكن استخراجها أكثر من مرة .

كلية التجارة جامعة القاهرة

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسة باللغة العربية.

وقال الدكتور جمال شحاته ، إن كلية التجارة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسة باللغة العربية 15 مايو القادم ، مؤكدا على أن الامتحانات ستكون حضوريا حسب الجدول المعلن للطلاب على الموقع الرسمى للكلية من الساعة 11:30- صباحا حتى 1 ظهرا .