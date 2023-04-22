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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشري تروج لأغنيتها الجديدة رنه الخلخال

بشرى
بشرى

روجت الفنانة بشرى لأغنية الجديدة "رنة الخلخال " من خلال حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.


ونشرت بشرى بوستر الاغنيه " رنة الخلخال " وعلقت قائلة :" اسمعوا اغنيتي الجديدة رنة الخلخال من البوم حته تالتة‏.

وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة بشرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف عنتحقيقأغنيتها الجديدة “أنا مشكلة” مليون مشاهدة عبر اليوتيوب. 

وقالت بشرى : “مليون مشاهدة على يوتيوب في 24 ساعة.. شكرا لكل الفانز والمستمعين، وعام جديد سعيدعلىالجميع”. 

أغنية “أنا مشكلة” والتى تقدمها بشرى من كلمات بشرى، وألحان وتوزيع إسلام صبري.

أنا مشكلة، هي ثالث أغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابيةونسبةمشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات. 

لأغنيتها الجديدة مليون مشاهدة الخلخال ألبوم حتة تالتة إسلام صبري حتة تالتة تروج رنه الخلخال

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