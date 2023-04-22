بالأسود الأنيق .. تارا عماد تبرز جمالها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت تارا عماد في الصور بإطلالة متميزة مرتدية بلوزه سوداء، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة تارا عماد فيلم “المطاريد”، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث “المطاريد” في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومحمود الليثي، ودنيا سامي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى.