إطلاق سراح المسجونين.. بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن تصرفات ميليشيات الدعم

أفاد بيان عاجل نشرته القوات المسلحة السودانية اليوم السبت أنها تمكنت من إخماد التمرد وأعلنته أكبر مشروع إنتهازي في تاريخ البلاد .

وجاء في البيان :"محاولات يائسة للمتمردين بدفع المزيد من القوات المندحرة إلى الخرطوم مستمرة وتتعامل معها القوات المسلحة بالحسم اللازم ،مازال المتمردون يستهدفون بعض المواقع بالقصف المدفعي وأعمال القنص" .

واضاف البيان :"بدأت مظاهر فقدان القيادة والسيطرة على المتمردين منذ بداية اليوم الثاني للتمرد، يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أسرع وقت للقضاء علي معاناة شعبنا ".

واضاف :"القوات المسلحة برهنت على قابليتها الكبيرة للتعامل مع أي متغيرات تستهدف البلاد ، شعبنا كان في الموعد ولم يخذل قواته المسلحة، وهي تحقق حلمه في القضاء على أسوأ مظهر عسكري شاذ يمكن أن يحدث في دولة محترمة".

واعلن الجيش السوداني أن الحياة بدأت تعود تدريجيا بالعاصمة وبقية المدن .

وأفاد البيان :"نجحنا في تجنيب شعبنا مخاطر كبيرة بعدم إجراء مناورات كبيرة بالقوات أثناء الإعتداءات والتركيز على عمليات الصد والتدمير من داخل المقرات العسكرية ".

وأعرب :"الإعتداء على السجون وإطلاق سراح النزلاء يشكل تهديدا للأمن و يوضح حالة عدم الإنضباط التي وصلت لها القوات المتمردة ويطرح تساؤلات كثيرة عن الهدف من هذه الخطوة ".