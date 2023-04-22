نصاب يستولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها في سوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين تحدت ذات الزعم وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.​