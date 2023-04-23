سعر عيار 21 اليوم 23-4-2023

سجل سعر جرام أشهر أعيرة الذهب حوالي نحو 2430 جنيه للبيع و 2450 جنيه للشراء خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك و المحدد اليوم الأحد 23-4-2023 وذلك بالنسة لسعر عيار 21.

زيادة طفيفة

وشهد سعر المعدن الأصفر ارتفاعا طفيفا منذ يومين لم يجاوز حاجز الـ10 جنيهات في محلات بيع و شراء الذهب.

استمر استقرار سعر الذهب في مصر في أول تعامل له في ثالث أيام العيد لدي في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية الأخرى.

عيار 24



وصل سعر عيار 24 الأغلي قيمة نحو 2777 جنيه للبيع و 2800 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.44 ألف جنيه للبيع و 19.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 86.4 ألف جنيه للبيع و87.1 ألف جنيه للشراء.

لماذا الذهب

يهتم الكثير من المواطنين إلى معرفة سعر الذهب مباشر اليوم ، إذ يهتم به الكثير على مدار اليوم، خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر، محل اهتمام الملايين، حيث يهتم الغالبية بسعر الجرام عيار 21 وعيار 24 لشراء المشغولات الذهبية والسبائك بأوزانها المختلفة حيث ويهتم المقبلون على الشراء بأسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، خاصة العرسان الجدد حين يتم شراء الشبكة هذه الأيام حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

سعر كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.78 مليون جنيه للبيع و 2.8 مليون جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب



يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

عيار 14



وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1620 جنيه للبيع و 1633 جنيه للشراء

عيار 18



وصل سعر عيار 18 نحو 2083 جنيه للبيع و 2100 جنيه للشراء

ارتفاع التداول

وارتفع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 176 أمر تداول، بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 72 أمر تداول فقط.

وجاءت البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاضا في عقود شراء الذهب التي شاهدناها في ارتفاع متزايد في عدد من التقارير الأخيرة منذ شهر مارس بعد الأزمة المصرفية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من مستويات القياسية، الأمر الذي قلل من الطلب على شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة.

أيضاً التغيرات المستمرة في توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تسببت في عزوف المستثمرين عن اللجوء إلى الملاذ الآمن في الوقت الذي تتراجع فيه المخاوف الخاصة بالأزمة المصرفية.

أداء الدولار في البورصات العالمية



ومع ختام تعاملات أمس حقق الدولار مكاسب أسبوعية للمرة الأولي من شهرين إذ زادت رهانات المستثمرين على أن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في مايو، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ لاقتصاد منطقة اليورو في أبريل.



وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2% خلال اليوم واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وهي الأولى له منذ أواخر فبراير، إذ زادت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية.



وأظهرت مسوح أولية نفس الزخم في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، فيما هبط اليورو 0.1% إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار، وارتفع 0.3% إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني، لكن الحديث عن هيمنة الدولار هو الذي كان سائدا هذا الأسبوع.



تراجع العقود الآجلة

وعلي سياق متصل أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب أمس ، انخفض في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 104 عقود، وفي المقابل ارتفعت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2748 عقدا.



