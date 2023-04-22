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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 21 أبريل 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

أسعار الذهب اليوم السبت 21 أبريل 2023

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,777 شراء 2,800
عيار 22بيع 2,546 شراء 2,567
عيار 21بيع 2,430 شراء 2,450
عيار 18بيع 2,083 شراء 2,100
عيار 14بيع 1,620 شراء 1,633
عيار 12بيع 1,389 شراء 1,400
الاونصةبيع 86,369 شراء 87,080
الجنيه الذهببيع 19,440 شراء 19,600
الكيلوبيع 2,777,143 شراء 2,800,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع  2777 شراء 2800 جنيه وبعد حساب المصنعية والضريبة يتعدي السعر 3000 جنيه

سعر الذهب عيار 22 اليوم

أسعار الذهب عيار 22 بيع  2546 شراء 2567 جنيه

سعر الذهب عيار 21 اليوم

أسعار الذهب عيار 21 بيع 2430 شراء 2450 جنيه

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أسعار الذهب عيار 18 بيع 2083 شراء 2100 جنيه

سعر الذهب عيار 14 اليوم

أسعار الذهب عيار 14 بيع 1620 شراء 1633 جنيه

سعر الذهب عيار 12 اليوم

أسعار الذهب عيار 12 بيع 1389 شراء 1400 جنيه

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

اتجه الدولار يوم الجمعة، لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين إذ زادت رهانات المستثمرين على أن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في مايو، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ لاقتصاد منطقة اليورو في أبريل.
             
وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2% خلال اليوم واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وهي الأولى له منذ أواخر فبراير.

وتسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية.
             
وأظهرت مسوح أولية نفس الزخم في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.
             
وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار، وارتفع 0.3% إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني، لكن الحديث عن هيمنة الدولار هو الذي كان سائدا هذا الأسبوع.

هذا وحرض مسؤولو الفدرالي على التأكيد أن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح ويجب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

الدولار واليورو

أسعار الفائدة

وتظهر أسواق المال أن المتعاملين يعتقدون أن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس الشهر المقبل، مما يدعم الدولار من الناحية النظرية، لكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من الخفض في أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد.
             
وتلقى الإسترليني ضربة من انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا في مارس آذار بعدما أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع التضخم إلى إحجام المستهلكين البريطانيين عن التسوق.
             
وانخفض الإسترليني في أحدث التعاملات 0.3% إلى 1.2404 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 0.51% في وقت سابق.
             
وارتفع الين مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات استقرار مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الياباني فوق مستهدف البنك المركزي لمعدل مارس، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للتراجع عن سياسته للتيسير النقدي.

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